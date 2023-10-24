Обзор Таганрога: что посмотреть в городе и куда сходить

Парк и прилегающий к нему одноименный пляж расположены в отдаленном месте Таганрога, но это отличное место для прогулок. Парк появился в 1960 году, а после этого многие годы в нем высаживали деревья и кустарники, включая розы.



Сейчас территория занимает более 19 гектаров — это более 20 футбольных полей. Местные жители специально приносят складные стулья, чтобы посидеть в тени деревьев, почитать или просто отдохнуть. Кроме того, здесь достаточно обычных парковых скамеек.



Здесь же можно заглянуть на Аллею Якорей: там выставлены якоря с давних времен, которые были подняты со дна Таганрогского залива и Азовского моря. Среди традиционных развлечений в парке есть детские качели и игровая площадка, тренажерная зона для взрослых, кафе и мини-футбольное поле.



Добавим, что вход на Приморский пляж бесплатный.