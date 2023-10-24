Обзор Таганрога: что посмотреть в городе и куда сходить

Posted 24 октября, 05:43
Published 24 октября, 05:43
Modified 24 октября, 05:43
Updated 24 октября, 05:43
Парк и прилегающий к нему одноименный пляж расположены в отдаленном месте Таганрога, но это отличное место для прогулок. Парк появился в 1960 году, а после этого многие годы в нем высаживали деревья и кустарники, включая розы.
Сейчас территория занимает более 19 гектаров — это более 20 футбольных полей. Местные жители специально приносят складные стулья, чтобы посидеть в тени деревьев, почитать или просто отдохнуть. Кроме того, здесь достаточно обычных парковых скамеек.
Здесь же можно заглянуть на Аллею Якорей: там выставлены якоря с давних времен, которые были подняты со дна Таганрогского залива и Азовского моря. Среди традиционных развлечений в парке есть детские качели и игровая площадка, тренажерная зона для взрослых, кафе и мини-футбольное поле.
Добавим, что вход на Приморский пляж бесплатный.
Домик Чехова и прилегающий к нему парк выглядят очень аккуратно, словно на открытке. Ранее между соснами и березами жил богатый купец Павел Чехов (отец писателя) со своей семьей около полутора лет.
В настоящее время в доме находится музей, посвященный памяти Чехова. Общая площадь 30,5 квадратных метров, посетители могут посмотреть на комнаты и рассмотреть обстановку, которая окружала писателя в его детстве.
Экскурсии не проводятся, однако можно задать вопросы работникам музея: они с удовольствием расскажут о деталях быта до революции и истории семьи Чеховых.
Пушкинская набережная сегодня выглядит современно благодаря крупной реконструкции, которая прошла в 1998 году к юбилею Таганрога.
Здесь можно насладиться прекрасными видами на Таганрогский залив и увидеть множество памятников. Среди них особенно заметны монумент, созданный в честь 300-летия города, и, конечно же, скульптура Пушкина.
Историки говорят, что название появилось благодаря А. И. Богудону — бывшему поручику, который вместе с двумя рыбопромышленниками открыл рыбоперерабатывающий завод в этом районе.
Богудония имеет особый колорит и выглядит как бразильские фавелы из-за хаотичной застройки. С самого начала своего существования жители Богудонии зарабатывали на рыболовстве, а затем студенты, которые снимали жилье здесь, принесли дополнительную прибыль в этот район. Однако в наши дни количество рыбы в Таганрогском заливе значительно сократилось, а рыболовство облагается налогами. Из-за этого весь район теперь посещают только несколько десятков рыбаков.
Пока нет четкого плана по дальнейшей судьбе этого колоритного и незатейливого района, поэтому, если есть желание увидеть его в первозданном виде, то стоит поторопиться.
В Таганроге и на его окружающих территориях есть довольно много исторических памятников. А очень популярным стал маяк, который внешне выглядит как старинное строение.
Речь идет о маяке в хуторе Мержаново, который вместе с близлежащими сооружениями использовался для съемок телесериала «Смотритель маяка». Этот проект вышел в эфир в 2018 году, а сам маяк и его окружение получили такой успех, что их решили оставить как местные достопримечательности. Однако, чтобы его увидеть, придется отъехать от Таганрога на 20 километров.
Район Мержаново выбрали неслучайно, ведь его природа напоминает Черноморское побережье. Заслуживает внимания еще одна особенность: маяк все еще применяется на практике. В будущем здесь планируется развитие базы отдыха. А пока маяк и окружающие постройки привлекают туристов своими подлинными пейзажами. Если нужно место для фотосъемки, то Мержаново будет для этого идеальным выбором.
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