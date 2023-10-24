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Posted 24 октября, 08:03

Published 24 октября, 08:03

Modified 24 октября, 08:05

Updated 24 октября, 08:05

Политолог спрогнозировал, что попытки Украины атаковать Ростов будут возрастать

Политолог Абросимов заявил, что попытки Украины атаковать Ростов будут возрастать

24 октября 2023, 08:03
Фото: mil.gov.ua/cc by 4.0
Политолог спрогнозировал, что попытки Украины атаковать Ростов будут возрастать
Интенсивность попыток Украины атаковать Ростовскую область, скорее всего, будет возрастать, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.
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СВО

Напомним, 23 и 24 октября ростовчане снова сообщили о мощном звуке взрыва. В частности, его слышали жители Северного жилого массива. Инверсионный след видели горожане и в центре донской столицы. Позже появилась официальная информация о том, что в Ростовской области сработала система ПВО. Примерно такая же ситуация повторилась и утром на следующий день.

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«Интенсивность попыток атаковать Ростовскую область, скорее всего, будет возрастать. Ведь ВСУ ничего не могут сделать на передовой. У них не получается прорвать фронт, нанести контрудар. Лишь попытками атаковать наши территории, они могут показывать, что наносят удары по России», — отмечает Абросимов.

Однако, по оценкам эксперта, практика показывает, что системы ПВО Ростовской области готовы успешно отражать попытки Украины.

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