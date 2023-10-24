Политолог Абросимов заявил, что попытки Украины атаковать Ростов будут возрастать

Напомним, 23 и 24 октября ростовчане снова сообщили о мощном звуке взрыва. В частности, его слышали жители Северного жилого массива. Инверсионный след видели горожане и в центре донской столицы. Позже появилась официальная информация о том, что в Ростовской области сработала система ПВО. Примерно такая же ситуация повторилась и утром на следующий день.