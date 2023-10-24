Политолог Абросимов заявил, что попытки Украины атаковать Ростов будут возрастать

Posted 24 октября, 08:03
Published 24 октября, 08:03
Modified 24 октября, 08:05
Updated 24 октября, 08:05
Напомним, 23 и 24 октября ростовчане снова сообщили о мощном звуке взрыва. В частности, его слышали жители Северного жилого массива. Инверсионный след видели горожане и в центре донской столицы. Позже появилась официальная информация о том, что в Ростовской области сработала система ПВО. Примерно такая же ситуация повторилась и утром на следующий день.
«Интенсивность попыток атаковать Ростовскую область, скорее всего, будет возрастать. Ведь ВСУ ничего не могут сделать на передовой. У них не получается прорвать фронт, нанести контрудар. Лишь попытками атаковать наши территории, они могут показывать, что наносят удары по России», — отмечает Абросимов.
Однако, по оценкам эксперта, практика показывает, что системы ПВО Ростовской области готовы успешно отражать попытки Украины.