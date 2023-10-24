Политолог Батов рассказал, за счет чего Украина пытается атаковать Ростовскую область

Posted 24 октября, 14:09
Published 24 октября, 14:09
Modified 24 октября, 18:01
Updated 24 октября, 18:01
Напомним, что сегодня утром жители Ростова снова услышали страшный грохот. Позже официально подтвердили, что утром работали установки ПВО.
«Как заявляют официальные источники, ПВО сработало по воздушным целям в зоне СВО, возможно — при подлете в нашу сторону. Благодаря эффективной, заблаговременной работе ПВО, мы не наблюдаем результаты падения обломков», — сообщает Алим Батов.
Политолог добавляет, что конфликт с Украиной — долгоиграющий и затяжной.
«Единственное, на что возможен расчет — что будет сокращение поддержки Украины из-за того, что США ввязались в конфликт Израиля и Палестины. Справляться на нескольких направлениях американцам будет очень сложно», — разъясняет эксперт.
Также, по словам собеседника, США озадачены — не развяжет ли Китай конфликт по возвращению Тайваня в родную гавань.
«Тогда тем более, еще один фронт американцы не потянут. Сокращение поставок ослабит позиции Украины. Ведь сейчас они держатся за счет поддержки в виде бесчисленного количества западного вооружения», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что попытки Украины атаковать Ростовскую область будут возрастать.