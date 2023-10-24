rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 14:09

Published 24 октября, 14:09

Modified 24 октября, 18:01

Updated 24 октября, 18:01

Политолог Батов рассказал, за счет чего Украина пытается атаковать Ростовскую область

Политолог Батов рассказал, за счет чего Украина пытается атаковать Ростовскую область

24 октября 2023, 14:09
Фото: mil.gov.ua/cc by 4.0/wikimedia.org
Политолог Батов рассказал, за счет чего Украина пытается атаковать Ростовскую область

Политолог Батов рассказал, за счет чего Украина атакует Ростовскую область

Украина держится за счет поставок бесчисленного количества западного вооружения, а Ростовская область — это приграничный регион, сообщил RostovGazeta член Российской ассоциации политической науки, политолог Алим Батов.

Напомним, что сегодня утром жители Ростова снова услышали страшный грохот. Позже официально подтвердили, что утром работали установки ПВО.

«Как заявляют официальные источники, ПВО сработало по воздушным целям в зоне СВО, возможно — при подлете в нашу сторону. Благодаря эффективной, заблаговременной работе ПВО, мы не наблюдаем результаты падения обломков», — сообщает Алим Батов.

Политолог добавляет, что конфликт с Украиной — долгоиграющий и затяжной.

«С кровати вскочила»: ростовчан напугал похожий на взрыв звук над городом
Узнать подробнее

«Единственное, на что возможен расчет — что будет сокращение поддержки Украины из-за того, что США ввязались в конфликт Израиля и Палестины. Справляться на нескольких направлениях американцам будет очень сложно», — разъясняет эксперт.

Также, по словам собеседника, США озадачены — не развяжет ли Китай конфликт по возвращению Тайваня в родную гавань.

«Тогда тем более, еще один фронт американцы не потянут. Сокращение поставок ослабит позиции Украины. Ведь сейчас они держатся за счет поддержки в виде бесчисленного количества западного вооружения», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что попытки Украины атаковать Ростовскую область будут возрастать.

Политолог Абросимов заявил, что попытки Украины атаковать Ростов будут возрастать
Узнать подробнее
Читайте также:
«Стул зашатался»: ростовчане о звуках взрывов 24 октября«Попробуй не услышь»: жители Ростова напуганы очередным взрывом в небе над городомЖители Северного в Ростове сообщили о мощных взрывах 23 октября
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#СВО#Конфликт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Обломки#Атака#Поставки#Западное вооружение
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24