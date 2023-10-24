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Posted 24 октября, 09:53

Published 24 октября, 09:53

Modified 24 октября, 09:57

Updated 24 октября, 09:57

«Портал в другое измерение»: ростовчан заинтересовала странная композиция на улице

«Портал в другое измерение»: в Ростове кто-то 16 лет украшает яму цветами и бантами

24 октября 2023, 09:53
Фото: Pxhere
«Портал в другое измерение»: ростовчан заинтересовала странная композиция на улице

В Ростове 16 лет кто-то странно украшает яму цветами, бантиками и зеленью

Странную композицию из зелени, пробок и бантиков, наблюдают ростовчане на пешеходной дорожке одной из улиц в Ростове. Здесь на протяжении порядка 16-и лет кто-то постоянно «украшает» ямку на дороге, сообщил эксперт RostovGazeta, эколог Алексей Лебедев.

Местные жители недоумевают — рядом с домами № 3 и № 5 частного сектора на улице Павленко в Ростове в центре пешеходной дорожки есть ямка. В этой ямке всегда, вне зависимости от сезона, присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средств.

В этой ямке всегда присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средствВ этой ямке всегда присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средств
В этой ямке всегда присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средствВ этой ямке всегда присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средств
В этой ямке всегда присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средствВ этой ямке всегда присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средств
В этой ямке всегда присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средствВ этой ямке всегда присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средств
В этой ямке всегда присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средств
Фото: читатели RostovGazeta / rostovgazeta.ru

Никто из местных жителей не знает, о чем свидетельствует «украшение» ямки, и кто занимается этим уже почти 16 лет. По словам ростовчан, все попытки выяснить, ни к чему не привели.

«Даже когда укладывали асфальт, эта композиция на ямке снова появлялась», — отмечает Алексей Лебедев.

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Идущие по дорожке на улице Павленко, выдвигают разные версии происходящего. Люди судачат о том, что, возможно, это чье-то символичное место, с которым связано нечто трагическое. Есть даже версия, что это портал в другое измерение.

И хотя жители Ростова не понимают предназначение композиции — никто на нее не наступает, все обходят.

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