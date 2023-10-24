«Портал в другое измерение»: в Ростове кто-то 16 лет украшает яму цветами и бантами

Posted 24 октября, 09:53
Published 24 октября, 09:53
Modified 24 октября, 09:57
Updated 24 октября, 09:57
Местные жители недоумевают — рядом с домами № 3 и № 5 частного сектора на улице Павленко в Ростове в центре пешеходной дорожки есть ямка. В этой ямке всегда, вне зависимости от сезона, присутствует композиция из цветов, зелени, разноцветных пробок и других подручных средств.
Никто из местных жителей не знает, о чем свидетельствует «украшение» ямки, и кто занимается этим уже почти 16 лет. По словам ростовчан, все попытки выяснить, ни к чему не привели.
«Даже когда укладывали асфальт, эта композиция на ямке снова появлялась», — отмечает Алексей Лебедев.
Идущие по дорожке на улице Павленко, выдвигают разные версии происходящего. Люди судачат о том, что, возможно, это чье-то символичное место, с которым связано нечто трагическое. Есть даже версия, что это портал в другое измерение.
И хотя жители Ростова не понимают предназначение композиции — никто на нее не наступает, все обходят.
Ранее RostovGazeta сообщала, какой новый вид обмана по телефону в Ростове придумали мошенники.