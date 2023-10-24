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Posted 24 октября, 14:05

Published 24 октября, 14:05

Modified 24 октября, 14:07

Updated 24 октября, 14:07

Приговор огласили по делу о распространении на Дону данных клиентов оператора связи

Приговор огласили по делу о распространении на Дону данных клиентов оператора связи

24 октября 2023, 14:05
Фото: 1MI
Приговор огласили по делу о распространении на Дону данных клиентов оператора связи

Экс-сотрудника сотового оператора осудили на Дону за передачу данных абонентов

В Новочеркасске огласили приговор бывшему специалисту офиса продаж одной из компаний сотовой связи Сурену Гиваргизяну за передачу данных абонентов, сообщили в региональном УФСБ.

Оперативники выяснили, что фигурант в 2021 году скопировал данные о 13 абонентах, после чего передал их сторонним лицам. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

Теперь Новочеркасский городской суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения условно. Признал ли он вину, не раскрывается.

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«Постановление суда после рассмотрения апелляционной жалобы Ростовским областным судом вступило в законную силу», — уточнили в управлении.

Ранее в Ростове осудили бывшего сотрудника госкомпании, который наказывал мертвых. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Суд#Новочеркасск#Уголовное дело#Ростов#УФСБ
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