Приговор огласили по делу о распространении на Дону данных клиентов оператора связи

Posted 24 октября, 14:05
Published 24 октября, 14:05
Modified 24 октября, 14:07
Updated 24 октября, 14:07
Оперативники выяснили, что фигурант в 2021 году скопировал данные о 13 абонентах, после чего передал их сторонним лицам. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Теперь Новочеркасский городской суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения условно. Признал ли он вину, не раскрывается.
«Постановление суда после рассмотрения апелляционной жалобы Ростовским областным судом вступило в законную силу», — уточнили в управлении.
Ранее в Ростове осудили бывшего сотрудника госкомпании, который наказывал мертвых. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.