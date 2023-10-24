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Posted 24 октября, 12:11

Published 24 октября, 12:11

Modified 24 октября, 12:13

Updated 24 октября, 12:13

Приговор огласили по делу об убийстве человека табуретом в Ростовской области

Приговор огласили по делу об убийстве человека табуретом в Ростовской области

24 октября 2023, 12:11
Фото: Tha-uzhavan/cc by sa/wikimedia.org
Приговор огласили по делу об убийстве человека табуретом в Ростовской области

Жителю Ростовской области дали 9 лет колонии за убийство табуретом

В Ростовской области огласили приговор мужчине, который убил знакомого, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло в хуторе Свободном Целинского района в 2021 году. Пьяный мужчина поссорился со своим другом и мирно разрешить конфликт они не смогли, что в дальнейшем привело к драке.

Фигурант схватил табурет и несколько раз ударил 42-летнего оппонента, из-за чего последнего доставили в больницу. Но спасти его не удалось, он скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

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Тогда возбудили уголовное дело, а нападавшего заключили под стражу. Теперь суд приговорил его к девяти годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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