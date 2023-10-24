Приговор огласили по делу об убийстве человека табуретом в Ростовской области

Posted 24 октября, 12:11
Published 24 октября, 12:11
Modified 24 октября, 12:13
Updated 24 октября, 12:13
Убийство произошло в хуторе Свободном Целинского района в 2021 году. Пьяный мужчина поссорился со своим другом и мирно разрешить конфликт они не смогли, что в дальнейшем привело к драке.
Фигурант схватил табурет и несколько раз ударил 42-летнего оппонента, из-за чего последнего доставили в больницу. Но спасти его не удалось, он скончался от полученной черепно-мозговой травмы.
Тогда возбудили уголовное дело, а нападавшего заключили под стражу. Теперь суд приговорил его к девяти годам заключения в колонии строгого режима.
Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.