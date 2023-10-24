Рощу СКА в Ростове переведут в зону рекреации для защиты от вырубки

Posted 24 октября, 16:29
Published 24 октября, 16:29
Modified 24 октября, 16:31
Updated 24 октября, 16:31
Во вторник, 24 октября, стало известно, что депутаты Гордумы поддержали инициативу о приеме в муниципальную собственность земли в переулке Измайловском, где находится роща СКА.
По словам Алексея Логвиненко, в настоящий момент земля находится в федеральной собственности, участком распоряжается управление Росимущества.
«Принятие „Рощи СКА“ позволит прекратить споры по застройке данной территории, соблюсти интересы горожан и сохранить зеленые насаждения, переведя участок в зону рекреационного назначения», — рассказал Алексей Логвиненко.
Напомним, в прошлом ростовчане обратились в суд, чтобы вернуть роще СКА статус городского леса и не допустить ее вырубки ради строительства парковки или любого другого объекта.
Ранее в Ростове наложили запрет на вырубку зеленых насаждений у старого аэропорта.