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Posted 24 октября, 16:29

Published 24 октября, 16:29

Modified 24 октября, 16:31

Updated 24 октября, 16:31

Рощу СКА в Ростове переведут в зону рекреации для защиты от вырубки

Рощу СКА в Ростове переведут в зону рекреации для защиты от вырубки

24 октября 2023, 16:29
Фото: 1MI
Рощу СКА в Ростове переведут в зону рекреации для защиты от вырубки

Власти Ростова собираются принять в муниципальную собственность рощу СКА

В Ростове рощу СКА примут в муниципальную собственность, чтобы прекратить споры о возможности застройки территорий, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Во вторник, 24 октября, стало известно, что депутаты Гордумы поддержали инициативу о приеме в муниципальную собственность земли в переулке Измайловском, где находится роща СКА.

По словам Алексея Логвиненко, в настоящий момент земля находится в федеральной собственности, участком распоряжается управление Росимущества.

«Принятие „Рощи СКА“ позволит прекратить споры по застройке данной территории, соблюсти интересы горожан и сохранить зеленые насаждения, переведя участок в зону рекреационного назначения», — рассказал Алексей Логвиненко.

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Напомним, в прошлом ростовчане обратились в суд, чтобы вернуть роще СКА статус городского леса и не допустить ее вырубки ради строительства парковки или любого другого объекта.

Ранее в Ростове наложили запрет на вырубку зеленых насаждений у старого аэропорта.

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