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Posted 24 октября, 15:35

Published 24 октября, 15:35

Modified 24 октября, 15:37

Updated 24 октября, 15:37

Рощу СКА вернут в городскую собственность

Рощу СКА вернут в городскую собственность

24 октября 2023, 15:35
Фото: 1MI
Накануне в городской думе Ростова-на-Дону седьмого созыва прошло 21 заседание. На рассмотрение городских депутатов было вынесено множество вопросов один из которых коснулся передачи федеральных объектов и земельных участков в муниципальную собственность.

Казалось бы, что может быть интересного в бумажной работе, однако именно этот вопрос вызвал бурные обсуждения. Особенно, когда речь пошла о роще близ стадиона СКА.

Еще летом прошлого года часть рощи близ стадиона стала федеральной. Жители близлежащих районов и городские чиновники пытались отстоять право на этот земельный участок, опасаясь вырубки городских лесов и появления новой застройки. Но тогда Ленинский районный суд отказался вернуть данный участок., а все коллективные иски были отправлены в корзину для бумаг.

После долгих судебных разбирательств, земельный участок удалось вернуть в муниципальную собственность, аргументом тогда стала ошибка юридического отдела Росимущества. Однако летом этого года, роща СКА вновь стала федеральной собственностью.

Как отметила директор Департамента имущественное земельных отношений города Ростова-на-Дону Ирина Смирягина, а администрацию города вновь стали часто поступать обращения граждан с просьбой оставить за муниципалитетом данный земельный участок.

— Вопрос необходимости возврата из федеральной собственности в муниципальную указанного земельного часто продиктован опасениями горожан. Нельзя допустить застройку этого земельного участка. Его необходимо сохранить вместе с зелеными насаждениями, благоустроить и использовать для отдыха горожан, — поделилась во время выступления директор городского ДИЗО.

Территориальное управление Росимущества по Ростовской области издало распоряжение о безвозмездной передаче указанного земельного участка из федеральной собственности в муниципальную. После чего городская Дума подготовила проект решения по передаче данного земельного участка.

По мнению членов комиссии городской Думы этот вопрос находится на постоянном контроле. Он поднимался неоднократно на депутатских слушаниях и обсуждался с горожанами.

— Принимая земельный участок рощи в муниципальную собственность мы сможем сделать из него рекреационную зону, запретить застройку и своими силами исключить все недоразумения, — добавил один из спикеров.

В итоге голосования практически все депутаты городской Думы подняли руку за передачу рощи СКА в муниципальную собственность, за исключением двоих. Против выступили депутат Наталья Оськина и депутат Юрий Нерсесян. Свою позицию противники передачи рощи СКА в муницпальную собственность объяснили тем, что в настоящее время, касательного этого земельного участка до сих пор продолжаются судебные разбирательства и городу не стоит торопиться забирать его себе.

#Общество
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