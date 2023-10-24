Рощу СКА вернут в городскую собственность

В итоге голосования практически все депутаты городской Думы подняли руку за передачу рощи СКА в муниципальную собственность, за исключением двоих. Против выступили депутат Наталья Оськина и депутат Юрий Нерсесян. Свою позицию противники передачи рощи СКА в муницпальную собственность объяснили тем, что в настоящее время, касательного этого земельного участка до сих пор продолжаются судебные разбирательства и городу не стоит торопиться забирать его себе.