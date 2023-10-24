Ростовчанам доступны переводы без комиссии в ближнее и дальнее зарубежье

— Это связано как с внутренними запросами, так и внешнеэкономической ситуацией. МТС Банк осуществил более 100 прямых интеграций с другими банками-партнерами через API. Банк принципиально не использует вендорские решения. Мы выстроили всю ИТ-разработку собственными силами внутри МТС Банка, так как нам важно качественно и оперативно оказывать услуги клиентам и быстро реагировать на любые изменения рынка, По нашим прогнозам, доля МТС Банка на рынке трансграничных переводов по итогам 2023 года превысит 15%, — поясняет Михаил Шаракин.