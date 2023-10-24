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Posted 24 октября, 13:03

Published 24 октября, 13:03

Modified 24 октября, 13:03

Updated 24 октября, 13:03

Ростовчанам доступны переводы без комиссии в ближнее и дальнее зарубежье

Ростовчанам доступны переводы без комиссии в ближнее и дальнее зарубежье

24 октября 2023, 13:03
Фото: 1MI
Реклама. ПАО «МТС-БАНК» . erid: LjN8K67pR
Теперь перевод денежных средств без комиссии с любой карты российского банка стал доступен для всех.

Удобный онлайн-сервис денежных переводов от МТС Банка позволяет отправить деньги без комиссии в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан просто по номеру телефона или по номеру карты получателя. Кроме того получатель перевода может снять наличные в 16 странах мира.

В МТС Банке говорят, для этого не обязательно быть их клиентом. Чтобы сделать перевод с любой карты другого российского банка, достаточно привязать ее в мобильном приложении МТС Банка. Его пользователи уже по достоинству оценили данное предложение. Возможность осуществлять мгновенно денежные переводы сегодня, дорогого стоят, тем более МТС Банк не взимает комиссию за перевод.

Фото: МТС Банк

Для совершения перевода клиентам необходимо авторизоваться на сайте или в приложении МТС Банка. Это делается в разделе «Переводы». Далее необходимо перейти во вкладку «Переводы за рубеж» или «Переводы в СНГ/ Дальнее зарубежье», после чего выбрать удобный способ зачисления — наличные или карта и указать страну и сумму перевода.

Каждый перевод конвертируется в валюту счета. Клиент перед отправкой видит сумму списания в рублях, а также сумму зачисления в валюте. Лимит на осуществления таких операций составляет 400 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц.

Руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС Банка Михаил Шаракин, отмечает, что за последние три года рынок трансграничных переводов показал кратный рост по всем направлениям.

— Это связано как с внутренними запросами, так и внешнеэкономической ситуацией. МТС Банк осуществил более 100 прямых интеграций с другими банками-партнерами через API. Банк принципиально не использует вендорские решения. Мы выстроили всю ИТ-разработку собственными силами внутри МТС Банка, так как нам важно качественно и оперативно оказывать услуги клиентам и быстро реагировать на любые изменения рынка, По нашим прогнозам, доля МТС Банка на рынке трансграничных переводов по итогам 2023 года превысит 15%, — поясняет Михаил Шаракин.

Добавим, что в августе текущего года сервис трансграничных денежных переводов ПАО «МТС-Банк» признан одним из лучших в категории «Платежный сервис b2c» по итогам Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2023. Подробную информацию можно получить на сайте МТС Банка по ссылке.

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