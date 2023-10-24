Ростовчанам доступны переводы без комиссии в ближнее и дальнее зарубежье

Posted 24 октября, 13:03
Published 24 октября, 13:03
Modified 24 октября, 13:03
Updated 24 октября, 13:03
Удобный онлайн-сервис денежных переводов от МТС Банка позволяет отправить деньги без комиссии в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан просто по номеру телефона или по номеру карты получателя. Кроме того получатель перевода может снять наличные в 16 странах мира.
В МТС Банке говорят, для этого не обязательно быть их клиентом. Чтобы сделать перевод с любой карты другого российского банка, достаточно привязать ее в мобильном приложении МТС Банка. Его пользователи уже по достоинству оценили данное предложение. Возможность осуществлять мгновенно денежные переводы сегодня, дорогого стоят, тем более МТС Банк не взимает комиссию за перевод.
Для совершения перевода клиентам необходимо авторизоваться на сайте или в приложении МТС Банка. Это делается в разделе «Переводы». Далее необходимо перейти во вкладку «Переводы за рубеж» или «Переводы в СНГ/ Дальнее зарубежье», после чего выбрать удобный способ зачисления — наличные или карта и указать страну и сумму перевода.
Каждый перевод конвертируется в валюту счета. Клиент перед отправкой видит сумму списания в рублях, а также сумму зачисления в валюте. Лимит на осуществления таких операций составляет 400 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц.
Руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС Банка Михаил Шаракин, отмечает, что за последние три года рынок трансграничных переводов показал кратный рост по всем направлениям.
— Это связано как с внутренними запросами, так и внешнеэкономической ситуацией. МТС Банк осуществил более 100 прямых интеграций с другими банками-партнерами через API. Банк принципиально не использует вендорские решения. Мы выстроили всю ИТ-разработку собственными силами внутри МТС Банка, так как нам важно качественно и оперативно оказывать услуги клиентам и быстро реагировать на любые изменения рынка, По нашим прогнозам, доля МТС Банка на рынке трансграничных переводов по итогам 2023 года превысит 15%, — поясняет Михаил Шаракин.
Добавим, что в августе текущего года сервис трансграничных денежных переводов ПАО «МТС-Банк» признан одним из лучших в категории «Платежный сервис b2c» по итогам Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2023. Подробную информацию можно получить на сайте МТС Банка по ссылке.