Ростовчане смогут несколько дней не ходить на работу в ноябре

Posted 24 октября, 07:25
Published 24 октября, 07:25
Modified 24 октября, 07:27
Updated 24 октября, 07:27
В этом году праздники пришлись на выходные дни с 4 по 6 ноября. Стоит напомнить, что 4 ноября вся страна отмечает День народного единства. Поскольку этот праздник пришелся на выходной день, понедельник также будет нерабочим, а 3 ноября сделают коротким рабочим днем.
Всего в ноябре будет девять выходных дней. Кроме того, каждое последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В этом году он приходится на 26 число.
Ранее стало известно, что Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого День яйца объявили в донском регионе в пятницу 13-го.