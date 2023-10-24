Ростовчане смогут несколько дней не ходить на работу в ноябре

В этом году праздники пришлись на выходные дни с 4 по 6 ноября. Стоит напомнить, что 4 ноября вся страна отмечает День народного единства. Поскольку этот праздник пришелся на выходной день, понедельник также будет нерабочим, а 3 ноября сделают коротким рабочим днем.



Всего в ноябре будет девять выходных дней. Кроме того, каждое последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В этом году он приходится на 26 число.