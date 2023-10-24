rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 07:25

Published 24 октября, 07:25

Modified 24 октября, 07:27

Updated 24 октября, 07:27

Ростовчане смогут несколько дней не ходить на работу в ноябре

Ростовчане смогут несколько дней не ходить на работу в ноябре

24 октября 2023, 07:25
Фото: pxhere
Ростовчане смогут несколько дней не ходить на работу в ноябре

Жителям в Ростове-на-Дону рассказали, когда они будут отдыхать в ноябре

Жители Ростовской области смогут насладиться трехдневными выходными в ноябре из-за праздников.

В этом году праздники пришлись на выходные дни с 4 по 6 ноября. Стоит напомнить, что 4 ноября вся страна отмечает День народного единства. Поскольку этот праздник пришелся на выходной день, понедельник также будет нерабочим, а 3 ноября сделают коротким рабочим днем.

Всего в ноябре будет девять выходных дней. Кроме того, каждое последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В этом году он приходится на 26 число.

Дожди и холода: стала известна погода в Ростове на ноябрьские праздники
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого День яйца объявили в донском регионе в пятницу 13-го.

Читайте также:
Дожди и холода: стала известна погода в Ростове на ноябрьские праздникиРостов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздникиАлексей Логвиненко поздравил ростовских строителей с профессиональным праздником
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Выходные
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24