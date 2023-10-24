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Posted 24 октября, 05:43

Published 24 октября, 05:43

Modified 24 октября, 05:45

Updated 24 октября, 05:45

Ростовчан напугал похожий на взрыв звук над городом утром 24 октября

«С кровати вскочила»: ростовчан напугал похожий на взрыв звук над городом

24 октября 2023, 05:43
Фото: 1MI

Ростовчан напугал похожий на взрыв звук над городом утром 24 октября

Жители Ростова-на-Дону активно обсуждают грохот над городом, который они услышали утром во вторник, 24 октября, мнения они оставляют в соцсетях.

Напомним, что ростовчане услышали громкие звуки, напоминающие взрыв. После этого губернатор сообщил, что сработала система ПВО по воздушным целям, находящимся за пределами донского региона.

Местные жители в комментариях заявили, что это их напугало.

«В Аксае очень громко было. Ужас, окна дрожали», — заявили пользователи.

В Ростове-на-Дону сработала система ПВО по воздушным целям
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«Как же страшно», — пишут ростовчане.

«Два громких звука подряд, я с кровати вскочила», — сообщили местные жители.

«Стул подо мной зашатался», — описывают произошедшее жители города.

Напомним, что в регионе в понедельник уже срабатывала система ПВО. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аксай#Грохот#Последние новости Ростова на сегодня#Система ПВО#Звук#Происшествия
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