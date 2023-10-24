«С кровати вскочила»: ростовчан напугал похожий на взрыв звук над городом

Posted 24 октября, 05:43
Published 24 октября, 05:43
Modified 24 октября, 05:45
Updated 24 октября, 05:45
Напомним, что ростовчане услышали громкие звуки, напоминающие взрыв. После этого губернатор сообщил, что сработала система ПВО по воздушным целям, находящимся за пределами донского региона.
Местные жители в комментариях заявили, что это их напугало.
«В Аксае очень громко было. Ужас, окна дрожали», — заявили пользователи.
«Как же страшно», — пишут ростовчане.
«Два громких звука подряд, я с кровати вскочила», — сообщили местные жители.
«Стул подо мной зашатался», — описывают произошедшее жители города.
Напомним, что в регионе в понедельник уже срабатывала система ПВО. Материал на эту тему читайте по ссылке.