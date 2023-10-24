Сеть «Газпромнефть» открыла новую интерактивную АЗС в Ростовской области

Posted 24 октября, 07:00
Published 24 октября, 07:00
Modified 24 октября, 07:00
Updated 24 октября, 07:00
АЗС на улице Харьковская, д. 203, стала 99-й автозаправочной станцией сети в цифровом формате в России и четвертой в регионе. В интерьер и экстерьер станции встроены медиа-экраны, которые используются для коммуникации с клиентами и трансляции полезной информации.
На станции представлены бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95 и G-Drive 100, а также сезонное дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ (СУГ) производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти».
Станция работает по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью заправщиков, сначала заправляют автомобили на одной из четырех топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом.
На АЗС работает G-Drive кафе, в меню которого фирменный кофе, выпечка, хот-доги, гамбургеры, сэндвичи, наггетсы и другие популярные блюда.
У автопутешественников есть возможность бесплатно подкачать шины, помыть стекла, фары и номерные знаки, а также пополнить запасы товаров в дорогу в магазине, где представлено более 850 наименований, в том числе автотовары, снеки, напитки и товары для детей.
На новой станции уже действует программа лояльности «Нам по пути», участникам которой начисляют бонусы для оплаты топлива и сопутствующих товаров на АЗС сети по всей стране.
Стать участником программы лояльности, выпустив бесплатную карту, экономить время при оплате топлива и кофе на станциях сети, а также пользоваться другими цифровыми сервисами поможет мобильное приложение «АЗС Газпромнефть», которое доступно для iOS и для Android в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.