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Posted 24 октября, 08:57

Published 24 октября, 08:57

Modified 24 октября, 11:31

Updated 24 октября, 11:31

Симптомы осенней хандры и их отличия от клинической депрессии

Симптомы осенней хандры и их отличия от клинической депрессии

24 октября 2023, 08:57
Фото: Midjourney
Отличительные признаки клинической депрессии от осенней хандры включают потерю, разочарование и требование профессиональной помощи, в то время как осенняя хандра связана с утомляемостью, изменениями в пищевом поведении и может быть облегчена активным образом жизни.

Большинство людей знакомы с чувством печали и грусти, которые возникают осенью. Но что если это не просто настроение и адаптация к изменениям в окружающей среде, а настоящая депрессия?

Психолог Лия Аванесова рассказала ИА RuNews24.ru о том, как отличить эти состояния друг от друга. По ее словам, это не так просто. Иногда избавиться от них может быть трудно, цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако, когда речь идет о «осенней хандре», она сопровождается усталостью, сонливостью, изменением аппетита и т. д. Это связано с уменьшением количества света и уровня серотонина, который влияет на настроение.

Но за этими симптомами могут скрываться более серьезные проблемы со здоровьем. Клиническая депрессия всегда связана с потерей: потерей близкого человека, отношений, разочарований и разрушением надежд. Выход из такого состояния возможен только при помощи психотерапевта, психиатра и принятии антидепрессантов.

Когда речь идет о временной осенней хандре, которая возникла из-за смены сезонов, важно восполнить недостаток. Это может быть хороший сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, общение с людьми и так далее.

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