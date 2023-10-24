Симптомы осенней хандры и их отличия от клинической депрессии

Posted 24 октября, 08:57
Published 24 октября, 08:57
Modified 24 октября, 11:31
Updated 24 октября, 11:31
Большинство людей знакомы с чувством печали и грусти, которые возникают осенью. Но что если это не просто настроение и адаптация к изменениям в окружающей среде, а настоящая депрессия?
Психолог Лия Аванесова рассказала ИА RuNews24.ru о том, как отличить эти состояния друг от друга. По ее словам, это не так просто. Иногда избавиться от них может быть трудно, цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, когда речь идет о «осенней хандре», она сопровождается усталостью, сонливостью, изменением аппетита и т. д. Это связано с уменьшением количества света и уровня серотонина, который влияет на настроение.
Но за этими симптомами могут скрываться более серьезные проблемы со здоровьем. Клиническая депрессия всегда связана с потерей: потерей близкого человека, отношений, разочарований и разрушением надежд. Выход из такого состояния возможен только при помощи психотерапевта, психиатра и принятии антидепрессантов.
Когда речь идет о временной осенней хандре, которая возникла из-за смены сезонов, важно восполнить недостаток. Это может быть хороший сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, общение с людьми и так далее.