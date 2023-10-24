Система оповещения населения в Ростове не смогла охватить весь город

Posted 24 октября, 11:13
Published 24 октября, 11:13
Modified 24 октября, 11:15
Updated 24 октября, 11:15
Стало известно, что всего в городе функционируют 187 устройств звукового оповещения. А в ходе проведенной проверки охват города звуковым вещанием составил 75%.
«Муниципальная система оповещения города готова к выполнению задач. Сейчас проводится работа по разработке проекта для модернизации системы оповещения, чтобы она охватывала весь город», — прозвучало во время заседания.
Отмечается, что работа над проектом должна завершиться в декабре 2023 года.
Читайте также о том, как жители нескольких районов Ростова не услышали сирены во время проверки.