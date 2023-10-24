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Posted 24 октября, 11:13

Published 24 октября, 11:13

Modified 24 октября, 11:15

Updated 24 октября, 11:15

Система оповещения населения в Ростове не смогла охватить весь город

Система оповещения населения в Ростове не смогла охватить весь город

24 октября 2023, 11:13
Фото: 13.mchs.gov.ru
Система оповещения населения в Ростове не смогла охватить весь город

Система оповещения в Ростове-на-Дону не покрывает 25% города

В Ростове-на-Дону система оповещения населения распространяется не на весь город, прозвучало на заседании городской Думы.

Стало известно, что всего в городе функционируют 187 устройств звукового оповещения. А в ходе проведенной проверки охват города звуковым вещанием составил 75%.

«Муниципальная система оповещения города готова к выполнению задач. Сейчас проводится работа по разработке проекта для модернизации системы оповещения, чтобы она охватывала весь город», — прозвучало во время заседания.

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Отмечается, что работа над проектом должна завершиться в декабре 2023 года.

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