Стали известны подробности конфискации имущества ростовского концерна «Покровский»

Posted 24 октября, 09:22
Published 24 октября, 09:22
Modified 24 октября, 09:35
Updated 24 октября, 09:35
Изданию рассказали в суде, что иск о конфискации имущества передала Генпрокуратура в августе. Претензии у ведомства оказались к бенефициару концерна Андрею Коровайко.
«Генпрокуратура считает, что во время создания бизнеса Коровайко нарушил антикоррупционное законодательство, используя должностное положение инспектора аппарата полпреда президента в ЮФО. Здесь он работал с 2001 по 2004 годы», — уточнило издание.
Отмечается, что в иске было более 90 компаний, а имущество оценили на сумму 100 миллиардов рублей, пишут СМИ. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что государство может сохранить все предприятия концерна, не допуская вывода активов за рубеж. Материал на эту тему читайте по ссылке.