Стали известны подробности о найденной гранате на улице в Ростове

Posted 24 октября, 13:49
Published 24 октября, 13:49
Modified 24 октября, 13:54
Updated 24 октября, 13:54
Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что на тротуаре возле ЖК «Брусника» нашли гранату. Говорится, что на место приезжали спасатели и сотрудники полиции.
«В результате осмотра участка улицы был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с гранатой. Обнаруженный предмет оказался страйкбольной гранатой», — уточнили в управлении.
Как именно она здесь оказалась, не раскрывается.
Ранее донские фермеры обнаружили схрон с самодельной взрывчаткой под Таганрогом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.