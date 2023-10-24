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Posted 24 октября, 13:49

Published 24 октября, 13:49

Modified 24 октября, 13:54

Updated 24 октября, 13:54

Стали известны подробности найденной гранате на улице в Ростове

Стали известны подробности о найденной гранате на улице в Ростове

24 октября 2023, 13:49
Фото: Marines/cc0/flickr.com
Стали известны подробности найденной гранате на улице в Ростове

Полиция раскрыла подробности о найденной гранате на улице в Ростове

В Ростове-на-Дону найденным на одной из улиц предметом оказалась страйкбольная граната, сообщили в региональном УМВД.

Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что на тротуаре возле ЖК «Брусника» нашли гранату. Говорится, что на место приезжали спасатели и сотрудники полиции.

«В результате осмотра участка улицы был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с гранатой. Обнаруженный предмет оказался страйкбольной гранатой», — уточнили в управлении.

Стало известно о найденном на тротуаре в Ростове предмете, похожем на гранату
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Как именно она здесь оказалась, не раскрывается.

Ранее донские фермеры обнаружили схрон с самодельной взрывчаткой под Таганрогом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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