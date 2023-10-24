Стали известны подробности похожего на взрыв звука в небе над Ростовом

Posted 24 октября, 05:19
Published 24 октября, 05:19
Modified 24 октября, 05:23
Updated 24 октября, 05:23
Они рассказали, что в нескольких районах услышали громкие звуки, которые их разбудили. Но необычных следов в небе они не заметили, которые ранее появлялись в аналогичных ситуациях.
Ростовчане предполагают, что это могла сработать система ПВО. Пока никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«На Днепровском дважды было слышно», — сообщили читатели RostovGazeta.
«Слышали за 90 километров от Ростова», — заявили ростовчане.
«Я с кровати вскочила, два громких звука подряд», — рассказали местные жители.
Напомним, что в понедельник, 23 октября, в регионе сработала система ПВО по воздушным целям.