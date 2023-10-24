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Posted 24 октября, 05:19

Published 24 октября, 05:19

Modified 24 октября, 05:23

Updated 24 октября, 05:23

Ростовчане заявили о похожем на взрыв звуке в небе на городом утром 24 октября

Стали известны подробности похожего на взрыв звука в небе над Ростовом

24 октября 2023, 05:19
Фото: 1MI

Ростовчане заявили о похожем на взрыв звуке в небе на городом утром 24 октября

Над Ростове-на-Дону утром во вторник, 24 октября, был слышен грохот, напоминающий взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что в нескольких районах услышали громкие звуки, которые их разбудили. Но необычных следов в небе они не заметили, которые ранее появлялись в аналогичных ситуациях.

Ростовчане предполагают, что это могла сработать система ПВО. Пока никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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«На Днепровском дважды было слышно», — сообщили читатели RostovGazeta.

«Слышали за 90 километров от Ростова», — заявили ростовчане.

«Я с кровати вскочила, два громких звука подряд», — рассказали местные жители.

Напомним, что в понедельник, 23 октября, в регионе сработала система ПВО по воздушным целям.

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