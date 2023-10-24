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Posted 24 октября, 06:24

Published 24 октября, 06:24

Modified 24 октября, 06:26

Updated 24 октября, 06:26

Стали известны подробности сработавшей в Ростове системы ПВО

Стали известны подробности сработавшей в Ростове системы ПВО

24 октября 2023, 06:24
Фото: mil.ru
Стали известны подробности сработавшей в Ростове системы ПВО

Губернатор назвал подробности сработавшей в Ростове системы ПВО 24 октября

В Ростове-на-Дону из-за воздушных объектов утром во вторник, 24 октября, сработала система ПВО, сообщил губернатор Василий Голубев.

Утро для ростовчан началось с двух громких звуков в небе, которые оказались похожи на взрыв. Некоторые горожане заявляли, что это их разбудили, другие рассказали о дрожащих окнах.

Позже ситуацию прокомментировал губернатор и рассказал, что в Ростове в 8 часов утра работали установки ПВО. Они били по воздушным целям в зоне СВО, которые находились за пределами донского региона.

Стало известно, что за объекты могла сбить сработавшая в Ростове система ПВО
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Губернатор попросил всех сохранять спокойствие. О том, как отреагировали на случившееся жители города, читайте в материале RostovGazeta.

Добавим, что это не первый раз, когда в регионе сработала система ПВО, аналогичная ситуация произошла в понедельник, 23 числа.

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