Стали известны подробности сработавшей в Ростове системы ПВО

Posted 24 октября, 06:24
Published 24 октября, 06:24
Modified 24 октября, 06:26
Updated 24 октября, 06:26
Утро для ростовчан началось с двух громких звуков в небе, которые оказались похожи на взрыв. Некоторые горожане заявляли, что это их разбудили, другие рассказали о дрожащих окнах.
Позже ситуацию прокомментировал губернатор и рассказал, что в Ростове в 8 часов утра работали установки ПВО. Они били по воздушным целям в зоне СВО, которые находились за пределами донского региона.
Губернатор попросил всех сохранять спокойствие. О том, как отреагировали на случившееся жители города, читайте в материале RostovGazeta.
Добавим, что это не первый раз, когда в регионе сработала система ПВО, аналогичная ситуация произошла в понедельник, 23 числа.