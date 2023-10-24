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Posted 24 октября, 06:03

Published 24 октября, 06:03

Modified 24 октября, 06:11

Updated 24 октября, 06:11

Стало известно, что за объекты могла сбить система ПВО в Ростове-на-Дону

Стало известно, что за объекты могла сбить сработавшая в Ростове система ПВО

24 октября 2023, 06:03
Фото: mil.ru
Стало известно, что за объекты могла сбить система ПВО в Ростове-на-Дону

Telegram-каналы рассказали, что могла сбить сработавшая в Ростове система ПВО

В Ростове-на-Дону утром во вторник, 24 октября, сработала система ПВО по воздушным целям, пишет в Telegram губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что объекты находились в зоне спецоперации — за пределами Ростовской области. Система ПВО сработала в 8 часов утра.

Глава региона попросил всех сохранять спокойствие. Какие именно объекты атаковала система ПВО, пока не раскрывается.

В Ростове-на-Дону сработала система ПВО по воздушным целям
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По информации Telegram-канал Readovka, в небе могли сбить вражеские беспилотники. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Добавим, что система ПВО до этого срабатывала в понедельник, 23 числа, по воздушным объектам. Никто при этом не пострадал, разрушений не было.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#ПВО#Telegram#Беспилотники#Василий Голубев
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