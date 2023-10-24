Стало известно, что за объекты могла сбить сработавшая в Ростове система ПВО

Posted 24 октября, 06:03
Published 24 октября, 06:03
Modified 24 октября, 06:11
Updated 24 октября, 06:11
Он рассказал, что объекты находились в зоне спецоперации — за пределами Ростовской области. Система ПВО сработала в 8 часов утра.
Глава региона попросил всех сохранять спокойствие. Какие именно объекты атаковала система ПВО, пока не раскрывается.
По информации Telegram-канал Readovka, в небе могли сбить вражеские беспилотники. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что система ПВО до этого срабатывала в понедельник, 23 числа, по воздушным объектам. Никто при этом не пострадал, разрушений не было.