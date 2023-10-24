Стало известно о найденном на тротуаре в Ростове предмете, похожем на гранату

Posted 24 октября, 12:31
Published 24 октября, 12:31
Modified 24 октября, 12:33
Updated 24 октября, 12:33
По информации канала, находку обнаружили на пешеходной зоне. Пока никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Как она там оказалась, пока неизвестно. На место уже приехали спасатели и полиция», — пишет канал.
К публикации добавили видео, на котором на тротуаре показан предмет, похожий на гранату. В этот момент рядом людей не было.
Ранее стали известны подробности задержания угрожавшего гранатой волонтерам СВО в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.