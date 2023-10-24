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Posted 24 октября, 12:31

Published 24 октября, 12:31

Modified 24 октября, 12:33

Updated 24 октября, 12:33

Стало известно о найденном на тротуаре в Ростове предмете, похожем на гранату

Стало известно о найденном на тротуаре в Ростове предмете, похожем на гранату

24 октября 2023, 12:31
Фото: 69.mchs.gov.ru
Стало известно о найденном на тротуаре в Ростове предмете, похожем на гранату

Telegram-каналы заявили о найденной гранате возле ЖК в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во вторник, 24 октября, возле жилкомплекса «Брусника» обнаружили гранату, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, находку обнаружили на пешеходной зоне. Пока никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Как она там оказалась, пока неизвестно. На место уже приехали спасатели и полиция», — пишет канал.

Стали известны подробности задержания угрожавшего гранатой волонтерам СВО в Ростове
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Стало известно о найденном на тротуаре в Ростове предмете, похожем на гранату
Видео: ТГ don_mash

К публикации добавили видео, на котором на тротуаре показан предмет, похожий на гранату. В этот момент рядом людей не было.

Ранее стали известны подробности задержания угрожавшего гранатой волонтерам СВО в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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