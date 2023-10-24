«Стул зашатался»: ростовчане о звуках взрывов 24 октября

«И слышали, и видели, район второго Орджоникидзе», «Слышали и видели тоже. Очень рада, что ПВО работает», «Стул надо мной зашатался, сильно бахнуло», «Район зоопарка, два удара», — написали горожане в комментариях в Telegram-канале Rostovgazeta.