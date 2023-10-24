«Стул зашатался»: ростовчане о звуках взрывов 24 октября

Posted 24 октября, 05:29
Published 24 октября, 05:29
Modified 24 октября, 05:36
Updated 24 октября, 05:36
Ростовчане заявили о звуках взрывов, которые произошли утром 24 октября. Об этом они сообщили в соцсетях.
«И слышали, и видели, район второго Орджоникидзе», «Слышали и видели тоже. Очень рада, что ПВО работает», «Стул надо мной зашатался, сильно бахнуло», «Район зоопарка, два удара», — написали горожане в комментариях в Telegram-канале Rostovgazeta.
В центре города, по свидетельствам жителей, ничего слышно не было.
Напомним, что власти Ростовской области просят дончан не выкладывать в Сеть видео работы ПВО, чтобы не помогать врагу.