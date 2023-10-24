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Posted 24 октября, 05:29

Published 24 октября, 05:29

Modified 24 октября, 05:36

Updated 24 октября, 05:36

Ростовчане заявили о звуках взрывов в городе 24 октября

«Стул зашатался»: ростовчане о звуках взрывов 24 октября

24 октября 2023, 05:29
Фото: 1MI

Ростовчане заявили о звуках взрывов в городе 24 октября

Утром, 24 октября, в районе 8-00 утра жители Ростова-на-Дону снова слышали громкий грохот, который был похожим на взрыв.

Ростовчане заявили о звуках взрывов, которые произошли утром 24 октября. Об этом они сообщили в соцсетях.

«И слышали, и видели, район второго Орджоникидзе», «Слышали и видели тоже. Очень рада, что ПВО работает», «Стул надо мной зашатался, сильно бахнуло», «Район зоопарка, два удара», — написали горожане в комментариях в Telegram-канале Rostovgazeta.

В центре города, по свидетельствам жителей, ничего слышно не было.

Напомним, что власти Ростовской области просят дончан не выкладывать в Сеть видео работы ПВО, чтобы не помогать врагу.

#Григорий Миронов
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