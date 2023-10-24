В Крыму подготовят обоснование проекта трассы до Ростова-на-Дону через новые регионы

Posted 24 октября, 17:59
Published 24 октября, 17:59
Modified 24 октября, 18:01
Updated 24 октября, 18:01
Во вторник, 24 октября, Сергей Аксенов объявил, что власти Республики Крым вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным занимаются разработкой экономического обоснования стоимости проекта трассы из Симферополя в Ростов-на-Дону.
«Финансирование еще не определено, так же как и ее исполнение — двух- или четырехполосная», — рассказал Сергей Аксенов, добавив, что вопрос о финансировании будет решен после доклада президенту Владимиру Путину.
Напомним, в декабре 2022 года исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что трассу из Симферополя в Ростов начнут строить в 2023 году, однако на тот момент работы отложили.
Ранее донские власти объявили, что до конца 2023 года в Ростовской области в нормативное состояние приведут дороги общей протяженностью более 650 километров.