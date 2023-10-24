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Posted 24 октября, 17:59

Published 24 октября, 17:59

Modified 24 октября, 18:01

Updated 24 октября, 18:01

В Крыму подготовят обоснование проекта трассы до Ростова-на-Дону через новые регионы

В Крыму подготовят обоснование проекта трассы до Ростова-на-Дону через новые регионы

24 октября 2023, 17:59
Фото: 1MI
В Крыму подготовят обоснование проекта трассы до Ростова-на-Дону через новые регионы

В Крыму готовят обоснование проекта трассы к Ростову-на-Дону

В Крыму подготовят документацию для проекта строительства трассы «Симферополь — Джанкой — Ростов-на-Дону», об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Во вторник, 24 октября, Сергей Аксенов объявил, что власти Республики Крым вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным занимаются разработкой экономического обоснования стоимости проекта трассы из Симферополя в Ростов-на-Дону.

«Финансирование еще не определено, так же как и ее исполнение — двух- или четырехполосная», — рассказал Сергей Аксенов, добавив, что вопрос о финансировании будет решен после доклада президенту Владимиру Путину.

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Напомним, в декабре 2022 года исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что трассу из Симферополя в Ростов начнут строить в 2023 году, однако на тот момент работы отложили.

Ранее донские власти объявили, что до конца 2023 года в Ростовской области в нормативное состояние приведут дороги общей протяженностью более 650 километров.

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