В рамках 100-летия авиакомпания «Аэрофлот» отправит в Новосибирск ретрорейс

Эта серия рейсов в стиле ретро приурочена к 100-летию компании «Аэрофлот», которое было отмечено в марте 2023 года. Новосибирск был выбран в качестве направления для ретрорейса из-за своей популярности среди пассажиров авиакомпании. На сегодняшний день «Аэрофлот» выполняет до четырех собственных ежедневных рейсов в столицу Сибирского федерального округа. Ранее авиакомпания провела ретрорейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.