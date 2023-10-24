В рамках 100-летия авиакомпания «Аэрофлот» отправит в Новосибирск ретрорейс

Posted 24 октября, 13:40
Published 24 октября, 13:40
Modified 24 октября, 13:40
Updated 24 октября, 13:40
На старте вашего путешествия вас встретят стюардессы, одетые в ретроуниформу, которые укажут вам путь к выделенным стойкам регистрации. Вместе с посадочными талонами путешественникам выдадут сувенирные багажные бирки, чтобы они сохранили воспоминания о этом особенном рейсе, передает atas.info.
Бортпроводников также будут в униформе, сшитой по образцам 70-80-х годов. Перед взлетом вас угостят мятными карамельками и предложат особое меню, основанное на рецептах бортовых рационов прошлого века. Вы сможете насладиться лимонадами, которые напомнят вкус детства. В бизнес-классе вас ожидает стилизованная винная карта.
На каждом кресле вас ждет брошюра с интересными фактами об истории гражданской авиации и воздушной линии между Москвой и Новосибирском. А еще там вы найдете QR-код, который откроет эксклюзивный плейлист, созданный специально для вашего полета.
Свободное время можно будет скоротать за игрой в шахматы или домино: настольные игры всем желающим предложат бортпроводники. А также у вас будет возможность сделать покупки из каталога Sky Shop, где представлены ностальгические товары.
Каждый авиапутешественник получит сладкий подарок, сертификат о перелете и коллекционный значок, символизирующий ретрорейс Москва — Новосибирск — Москва.
Эта серия рейсов в стиле ретро приурочена к 100-летию компании «Аэрофлот», которое было отмечено в марте 2023 года. Новосибирск был выбран в качестве направления для ретрорейса из-за своей популярности среди пассажиров авиакомпании. На сегодняшний день «Аэрофлот» выполняет до четырех собственных ежедневных рейсов в столицу Сибирского федерального округа. Ранее авиакомпания провела ретрорейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.
Путешественники, совершившие три и более перелета на различных ретрорейсах, получат специальный подарок. Следите за анонсами дат и новых направлений на сайте компании и в официальном Telegram-канале, где ретрорейсы обозначены специальной иконкой.