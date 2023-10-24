В Ростове к концу года закончат строительство трех школ

Замглавы администрации Андрей Дикун рассказал, что в настоящее время в Ростове одновременно строят пять школьных комплексов вместимостью более шести тысяч учеников, три из них введут в эксплуатацию до конца года. Так в Левенцовке введут в эксплуатацию две школы на 1100 и 1275 мест, кроме того, сдадут школу на 1340 учеников в районе Ростовского моря.