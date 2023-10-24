В Ростове к концу года закончат строительство трех школ

Posted 24 октября, 16:59
Published 24 октября, 16:59
Modified 24 октября, 17:01
Updated 24 октября, 17:01
Во время заседания Гордумы обсудили вопросы проектирования и строительства социальных объектов на территории Ростова. Важным вопросом остается нехватка мест в образовательных учреждениях, в частности в ростовских школах.
Замглавы администрации Андрей Дикун рассказал, что в настоящее время в Ростове одновременно строят пять школьных комплексов вместимостью более шести тысяч учеников, три из них введут в эксплуатацию до конца года. Так в Левенцовке введут в эксплуатацию две школы на 1100 и 1275 мест, кроме того, сдадут школу на 1340 учеников в районе Ростовского моря.
В 2024 году обещают закончить строительство двух школ на Темернике и в районе военного городка №140, образовательные учреждения будут обучать около 2,3 тысячи детей.
«Таким образом, в 2023–2024 годах за счет средств бюджета и внебюджетных источников в городе будет создано дополнительно 9276 мест в семи школах», — добавил Андрей Дикун.
Ранее в Ростове учителя отказались от предложения носить форму.