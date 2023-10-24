В Ростове-на-Дону сработала система ПВО по воздушным целям

Posted 24 октября, 05:30
Published 24 октября, 05:30
Modified 24 октября, 05:34
Updated 24 октября, 05:34
По его словам, установки сработали в 08.08 мск и успешно отработали по воздушным целям в зоне СВО. Он уточнил, что они находились за пределами донского региона.
«Земляки, сохраняйте спокойствие», — уточнил глава региона.
Напомним, что утром во вторник местные жители услышали два громких звука, похожих на взрыв.ы Они заявили, что это их сильно напугало, а некоторые из-за случившегося проснулись.
Добавим, что система ПВО срабатывала и в понедельник из-за воздушных объектов. Но каких именно, не раскрывалось.