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Posted 24 октября, 05:30

Published 24 октября, 05:30

Modified 24 октября, 05:34

Updated 24 октября, 05:34

Губернатор Голубев заявил о сработавшей системе ПВО в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сработала система ПВО по воздушным целям

24 октября 2023, 05:30
Фото: 1MI

Губернатор Голубев заявил о сработавшей системе ПВО в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону утром во вторник, 24 октября, сработала система ПВО, сообщил губернатор Василий Голубев.
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СВО

По его словам, установки сработали в 08.08 мск и успешно отработали по воздушным целям в зоне СВО. Он уточнил, что они находились за пределами донского региона.

«Земляки, сохраняйте спокойствие», — уточнил глава региона.

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Напомним, что утром во вторник местные жители услышали два громких звука, похожих на взрыв.ы Они заявили, что это их сильно напугало, а некоторые из-за случившегося проснулись.

Добавим, что система ПВО срабатывала и в понедельник из-за воздушных объектов. Но каких именно, не раскрывалось.

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