В Ростове выделят более 450 миллионов рублей на покупку автобусов

Напомним, последние несколько недель жители Ростова-на-Дону жаловались на острую нехватку автобусов по вечерам. На отдельных маршрутах транспортных средств было настолько мало, что автобусы ходили полностью набитые, что привело к выдавливанию стекол из салона.