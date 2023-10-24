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Posted 24 октября, 15:35

Published 24 октября, 15:35

Modified 24 октября, 15:37

Updated 24 октября, 15:37

В Ростове выделят более 450 млн рублей на покупку автобусов

В Ростове выделят более 450 миллионов рублей на покупку автобусов

24 октября 2023, 15:35
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове выделят более 450 млн рублей на покупку автобусов

Власти Ростова планируют закупить 42 автобуса за счет городского бюджета

Власти Ростова планируют приобрести 42 автобуса за 450 миллионов рублей, об этом сообщили во время заседания Гордумы.

Напомним, последние несколько недель жители Ростова-на-Дону жаловались на острую нехватку автобусов по вечерам. На отдельных маршрутах транспортных средств было настолько мало, что автобусы ходили полностью набитые, что привело к выдавливанию стекол из салона.

Во время 21-го заседания Гордумы Ростова начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян представила проект бюджета города, параметры которого значительно изменились. Теперь доходная часть выросла на 4,49 миллиарда рублей, а расходная — на 4,57 миллиарда.

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При этом, согласно данным главы казначейства, власти планируют направить дополнительные бюджетные ассигнования на покупку 42 автобусов. Общий объем средств, направленных на эти цели, составит 451,3 миллиона рублей.

Кроме того, власти выделят 1,97 миллиарда рублей на строительство коллектора № 62, 20 миллионов на ремонт дорог и около 40 миллионов на ликвидацию свалок в шести районах Ростова.

Ранее в СМИ появились слухи о повышении цен на проезд в общественном транспорте.

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