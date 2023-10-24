В Ростове сеть ливневой канализации увеличится на 30% к 2036 году

Posted 24 октября, 16:07
Published 24 октября, 16:07
Modified 24 октября, 16:35
Updated 24 октября, 16:35
Во время последнего заседания Гордумы директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов объявил, что к заключительному этапу подошла разработка схемы ливневой канализации Ростова. На разработку проекта потратили 50,3 миллиона рублей.
За прошедший год подрядчик выяснил, что общая протяженность сетей ливневок в Ростове составила 913 километров, из них только 173 километра находятся в муниципальной собственности.
К 2036 году в Ростове планируют построить новые сети ливневой канализации общей протяженностью 315 километров, провести реконструкцию существующей сети на участке протяженностью 52 километра, возвести 34 локальных очистных сооружения с семью канализационно-напорными станциями, а также реконструировать шесть очистных сооружений.
Член профильной комиссии городской Думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, депутат Сергей Авакян заявил, что развитие ливневок в городе является одним из важнейших вопросов для города,.
«Теперь стоит задача наряду со строительством новых ливневок усилить работу по оформлению и принятию бесхозяйных сетей в муниципальную собственность», — уточнил Авакян, добавив, что в следующем году город должен заключить договоры с предприятиями, использующими ливневки.
Ранее другого депутата возмутило введение платы за использование ливневок в Ростове.