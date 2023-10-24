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Posted 24 октября, 16:07

Published 24 октября, 16:07

Modified 24 октября, 16:35

Updated 24 октября, 16:35

В Ростове к 2036 году построят более 300 километров ливневой канализации

В Ростове сеть ливневой канализации увеличится на 30% к 2036 году

24 октября 2023, 16:07
Фото: 1MI
В Ростове к 2036 году построят более 300 километров ливневой канализации

В Ростове к 2036 году построят более 300 километров ливневой канализации

В Ростове планируют построить 315 километров новых ливневок, об этом сообщил директор Департамента автодорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.

Во время последнего заседания Гордумы директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов объявил, что к заключительному этапу подошла разработка схемы ливневой канализации Ростова. На разработку проекта потратили 50,3 миллиона рублей.

За прошедший год подрядчик выяснил, что общая протяженность сетей ливневок в Ростове составила 913 километров, из них только 173 километра находятся в муниципальной собственности.

Плату за пользование ливневками введут в Ростове с 2025 года
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К 2036 году в Ростове планируют построить новые сети ливневой канализации общей протяженностью 315 километров, провести реконструкцию существующей сети на участке протяженностью 52 километра, возвести 34 локальных очистных сооружения с семью канализационно-напорными станциями, а также реконструировать шесть очистных сооружений.

Член профильной комиссии городской Думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, депутат Сергей Авакян заявил, что развитие ливневок в городе является одним из важнейших вопросов для города,.

«Теперь стоит задача наряду со строительством новых ливневок усилить работу по оформлению и принятию бесхозяйных сетей в муниципальную собственность», — уточнил Авакян, добавив, что в следующем году город должен заключить договоры с предприятиями, использующими ливневки.

Ранее другого депутата возмутило введение платы за использование ливневок в Ростове.

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