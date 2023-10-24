В Ростовской области до конца года приведут в порядок более 650 км дорог

Власти напоминают, что в настоящий момент в Ростовской области подходят к финалу работы по реализации проекта Ростовского транспортного кольца: в июне досрочно открыли движение по обходу Аксая, а 24 в Волгодонске запустили движение по мосту через Сухо-Соленовскую балку. Осталось построить «Западную хорду», после чего проект планируют закончить в конце 2025 года.