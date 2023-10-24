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Posted 24 октября, 13:02

Published 24 октября, 13:02

Modified 24 октября, 13:04

Updated 24 октября, 13:04

В Ростовской области до конца года приведут в порядок более 650 км дорог

В Ростовской области до конца года приведут в порядок более 650 км дорог

24 октября 2023, 13:02
Фото: donland.ru
В Ростовской области до конца года приведут в порядок более 650 км дорог

Строительство моста через Ростовское море планируют закончить в 2023 году

В Ростовской области до конца 2023 года приведут в нормативное состояние более 650 километров дорог, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 24 октября, во время встречи с представителями дорожного комплекса губернатор Ростовской области объявил, что в 2023 году на карте региона появятся десятки километров новых дорог, в том числе мост через Ростовское море, который должен будет обеспечивать движение транспорта между районами Ростова.

«Более 650 километров донских автодорог будет приведено в нормативное состояние», — добавил Василий Голубев, напомнив, что каждый год дорожная сеть Ростовской области развивается все больше.

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Власти напоминают, что в настоящий момент в Ростовской области подходят к финалу работы по реализации проекта Ростовского транспортного кольца: в июне досрочно открыли движение по обходу Аксая, а 24 в Волгодонске запустили движение по мосту через Сухо-Соленовскую балку. Осталось построить «Западную хорду», после чего проект планируют закончить в конце 2025 года.

Кроме того, Василий Голубев напомнил, что в 2023 году в Ростовской области стартовала трехлетка развития дорог.

«В рамках программы в нормативное состояние предстоит привести почти одну тысячу участков дорог общей протяженностью более двух тысяч километров», — рассказал губернатор, отметив, что темпы работы необходимо ускорить.

Ранее из-за строительства Западной хорды в Ростове приняли решение заморозить проект рекультивации свалки.

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