В Ростовской области каждое четвертое преступление мигрантов связано с наркотиками

Согласно данным статистики, за последние два года мигрантов стали в два раза чаще втягивать в наркобизнес. Если в 2021 году только одно из восьми преступлений иностранных граждан было связано с оборотом наркотиков, то сейчас 25% уголовных дел мигрантов касаются наркобизнеса.