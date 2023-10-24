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Posted 24 октября, 13:46

Published 24 октября, 13:46

Modified 24 октября, 13:48

Updated 24 октября, 13:48

В Ростовской области каждое четвертое преступление мигрантов связано с наркотиками

В Ростовской области каждое четвертое преступление мигрантов связано с наркотиками

24 октября 2023, 13:46
Фото: Midjourney
В Ростовской области каждое четвертое преступление мигрантов связано с наркотиками

В Ростовской области 25% преступлений мигрантов связаны с наркобизнесом

В МВД объявили, что 25% преступлений мигрантов в Ростовской области и других регионах России связаны с оборотом наркотиков, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Портал «РБК» со ссылкой на заседание ведомственной коллегии по вопросам противодействия незаконной миграции рассказал, что во время обсуждений вопроса преступности среди иностранных граждан глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что четверть преступлений, совершенных мигрантами связаны с наркотиками.

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Согласно данным статистики, за последние два года мигрантов стали в два раза чаще втягивать в наркобизнес. Если в 2021 году только одно из восьми преступлений иностранных граждан было связано с оборотом наркотиков, то сейчас 25% уголовных дел мигрантов касаются наркобизнеса.

«При этом не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий», — рассказал министр, объяснив, что эта тенденция отмечается во всех регионах страны.

Ранее дончанин устроил в сарае нарколабораторию.

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