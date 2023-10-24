В Ростовской области раскрыли причину гибели главы Кашарского района

Posted 24 октября, 09:47
Published 24 октября, 09:47
Modified 24 октября, 09:49
Updated 24 октября, 09:49
Издание со ссылкой на источник пишет, что трагедия произошла в субботу, 21 октября. Говорится, что в этот день глава района пошел на рыбалку с удочкой.
«Он ловил рыбу на удочку, был совершенно трезв, но упал в воду и утонул. Есть вероятность, что он мог удариться головой или же ему стало плохо с сердцем», — уточнило издание.
Отмечается, что тело нашли водолазы через восемь километров по течению. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
До этого скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.