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Posted 24 октября, 09:47

Published 24 октября, 09:47

Modified 24 октября, 09:49

Updated 24 октября, 09:49

В Ростовской области раскрыли причину гибели главы Кашарского района

В Ростовской области раскрыли причину гибели главы Кашарского района

24 октября 2023, 09:47
Фото: donland.ru
В Ростовской области раскрыли причину гибели главы Кашарского района

Глава Кашарского района утонул во время рыбалки 21 октября

Глава администрации Кашарского района Ростовской области Иван Фалынсков погиб во время рыбалки, сообщает 1Rnd.

Издание со ссылкой на источник пишет, что трагедия произошла в субботу, 21 октября. Говорится, что в этот день глава района пошел на рыбалку с удочкой.

«Он ловил рыбу на удочку, был совершенно трезв, но упал в воду и утонул. Есть вероятность, что он мог удариться головой или же ему стало плохо с сердцем», — уточнило издание.

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Отмечается, что тело нашли водолазы через восемь километров по течению. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

До этого скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.

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