В Ростовской области вновь сработала ПВО, а в Ростове на улицах заметили гранату

В Следкоме объявили, то убийство произошло в Целинском районе Ростовской области в 2021 году. Жители хутора Свободного распивали алкоголь, однако в ходе застолья между подозреваемым и его 42-летним собутыльником разгорелась ссора. Конфликт быстро перерос в потасовку, вскоре подозреваемый схватил табурет и начал бить им по голове своего товарище.