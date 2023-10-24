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Posted 24 октября, 16:14

Published 24 октября, 16:14

Modified 24 октября, 16:17

Updated 24 октября, 16:17

В Ростовской области вновь сработали ПВО, а в Ростове на улицах заметили гранату

В Ростовской области вновь сработала ПВО, а в Ростове на улицах заметили гранату

24 октября 2023, 16:14
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области вновь сработали ПВО, а в Ростове на улицах заметили гранату
В Ростовской области силы ПВО сбивают цели в небе, пока дончане решают конфликты дракой на табуретах и разбрасывают по улицам гранаты.
Сюжет
СВО

Все в хозяйстве пригодится

Жителя Ростовской области приговорили к девяти годам колонии из-за убийства товарища табуретом, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ростовской области.

Жителя Ростовской области приговорили к девяти годам колонии из-за убийства товарища табуретом, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ростовской области.Жителя Ростовской области приговорили к девяти годам колонии из-за убийства товарища табуретом, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ростовской области.
Жителя Ростовской области приговорили к девяти годам колонии из-за убийства товарища табуретом, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ростовской области.
Фото: Pxhere

В Следкоме объявили, то убийство произошло в Целинском районе Ростовской области в 2021 году. Жители хутора Свободного распивали алкоголь, однако в ходе застолья между подозреваемым и его 42-летним собутыльником разгорелась ссора. Конфликт быстро перерос в потасовку, вскоре подозреваемый схватил табурет и начал бить им по голове своего товарище.

Хотя потерпевшего доставили в больницу, спасти его не удалось, он погиб в результате черепно-мозговой травмы.

Теперь нападавший проведет в колонии строгого режима девять лет.

Взрывной инфоповод

Днем 24 октября Telegram-канал Don_Mash поделился сообщениями местных жителей, заявивших, что они заметили рядом с жилым комплексом «Брусника» предмет, напоминающий гранату.

Подозрительный объект лежал на пешеходной зоне, где его могли видеть десятки прохожих. При этом никаких сведений о том, кто и когда положил туда гранату, не поступало. К месту происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Стало известно о найденном на тротуаре в Ростове предмете, похожем на гранату
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Спустя некоторое время пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области объявила, что подозрительным предметом оказалась обычная страйкбольная граната.

«В результате осмотра участка улицы был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с гранатой. Обнаруженный предмет оказался страйкбольной гранатой», — сказано в сообщении.

Утро в нашем городе начинается одинаково

Главной новостью дня стала работа систем ПВО утром 24 октября. Грохот оглушил жителей Ростовской области около 08.00 мск, и в соцсетях немедленно стали появляться сообщения ростовчан о том, что могло стать источником шума. Ростовчане жаловались, что звук был похож на взрыв, и он был настолько сильным, что разбудил некоторых местных жителей.

Позже губернатор Голубев объявил, что утром вторника сработали системы ПВО, которые сбили объект за пределами Ростовской области. Он призвал земляков сохранять спокойствие. По предварительной информации, целями могли стать беспилотники противника.

Утро в нашем городе начинается одинаковоУтро в нашем городе начинается одинаково
Утро в нашем городе начинается одинаково
Фото: mil.ru

Позднее политолог Дмитрий Абросимов дал оценку повторяющимся атакам Украины по Ростовской области и территориям рядом с ней, заявив, что в ближайшее время частота подобных инцидентов будет возрастать.

Стало известно, что за объекты могла сбить сработавшая в Ростове система ПВО
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По мнению эксперта, виной всему неспособность ВСУ добиться какого-либо значимого прогресса в ходе СВО.

«Ведь ВСУ ничего не могут сделать на передовой. У них не получается прорвать фронт, нанести контрудар. Лишь попытками атаковать наши территории, они могут показывать, что наносят удары по России», — прокомментировал ситуацию донской политолог.

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