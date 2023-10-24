В Ростовской области воры металла оставили без света шесть населенных пунктов

Posted 24 октября, 14:07
Published 24 октября, 14:07
Modified 24 октября, 14:09
Updated 24 октября, 14:09
Сотрудникам ФСБ России по Ростовской области удалось выявить и пресечь незаконную деятельность жителей Цимлянского района, которые систематически похищали металлические элементы линий электропередач для продажи. По информации ведомства, действия подозреваемых неоднократно приводили к отключению света на объектах социальной инфраструктуры, это нанесли ущерб энергоснабжающей компании ПАО ВЭС «МРСК Юга „Ростовэнерго“».
Оперативники установили, что 13 мая текущего года Антон Литовченко и Василий Гуденко срезали тросы натяжных элементов опоры линии электропередач, расположенной к юго-востоку от хутора Лозной. Это привело к обрушению опоры и обрыву линии, из-за чего более 4,5 тысячи жителей шести населенных пунктов остались без света.
В отношении подозреваемых возбудили дело о краже. Недавно Цимлянский районный суд Ростовской области признал мужчин виновными в краже, Литовченко проведет в колонии-поселении 10 месяцев, а Гуденко приговорили к лишению свободы на год условно.
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