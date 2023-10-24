В Ростовской области воры металла оставили без света шесть населенных пунктов

Оперативники установили, что 13 мая текущего года Антон Литовченко и Василий Гуденко срезали тросы натяжных элементов опоры линии электропередач, расположенной к юго-востоку от хутора Лозной. Это привело к обрушению опоры и обрыву линии, из-за чего более 4,5 тысячи жителей шести населенных пунктов остались без света.