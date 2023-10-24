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Posted 24 октября, 12:22

Published 24 октября, 12:22

Modified 24 октября, 12:24

Updated 24 октября, 12:24

В Таганроге 18-летняя дончанка попала под колеса грузового поезда

В Таганроге 18-летняя дончанка попала под колеса грузового поезда

24 октября 2023, 12:22
Фото: Midjourney
В Таганроге 18-летняя дончанка попала под колеса грузового поезда

В Таганроге в 18-летняя девушка оказалась в больнице после ДТП с поездом

В Ростовской области 18-летняя девушка оказалась в больнице после ДТП на железной дороге, об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Во вторник, 24 октября, транспортная полиция объявила, что занимается проверкой причин травмирования дончанки на железной дороге.

В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на

транспорте поступил сигнал о ДТП на железнодорожном перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская», в котором пострадала молодая девушка. К месту происшествия выехали оперативники транспортной полиции.

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По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности во время пребывания на объектах транспортной инфраструктуры железной дороги. Полицейский выяснили, что пострадавшей 18 лет, она живет в селе Вареновка Ростовской области. Сейчас девушка находится в больнице, а полиции предстоит установить обстоятельства происшествия.

Транспортная полиция напоминает дончанам, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а тормозной путь состава достигает одного километра. Местным жителям рекомендуют быть внимательными и осторожными при приближении к путям, а также отказаться от использования наушников и гаджетов во время движения через пути.

Ранее стало известно, когда из Ростова запустят поезда в Адыгею.

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