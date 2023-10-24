В Таганроге 18-летняя дончанка попала под колеса грузового поезда

Posted 24 октября, 12:22
Published 24 октября, 12:22
Modified 24 октября, 12:24
Updated 24 октября, 12:24
Во вторник, 24 октября, транспортная полиция объявила, что занимается проверкой причин травмирования дончанки на железной дороге.
В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на
транспорте поступил сигнал о ДТП на железнодорожном перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская», в котором пострадала молодая девушка. К месту происшествия выехали оперативники транспортной полиции.
По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности во время пребывания на объектах транспортной инфраструктуры железной дороги. Полицейский выяснили, что пострадавшей 18 лет, она живет в селе Вареновка Ростовской области. Сейчас девушка находится в больнице, а полиции предстоит установить обстоятельства происшествия.
Транспортная полиция напоминает дончанам, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а тормозной путь состава достигает одного километра. Местным жителям рекомендуют быть внимательными и осторожными при приближении к путям, а также отказаться от использования наушников и гаджетов во время движения через пути.
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