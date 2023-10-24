В Таганроге 18-летняя дончанка попала под колеса грузового поезда

Транспортная полиция напоминает дончанам, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а тормозной путь состава достигает одного километра. Местным жителям рекомендуют быть внимательными и осторожными при приближении к путям, а также отказаться от использования наушников и гаджетов во время движения через пути.