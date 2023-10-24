Велосипедный сезон в Ростове завершился большой велогонкой в Суворовском

— Я видел по телевизору как круто по трассам гоняют взрослые дядьки. Пришел к родителям и сказал, что хочу также. Мама нашла секцию велоспорта и они с папой спросили меня, буду ли я там заниматься. Я сказал — конечно! И вот ходим, нам от дома недалеко, — делится юный велогонщик.