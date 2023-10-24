Велосипедный сезон в Ростове завершился большой велогонкой в Суворовском

Posted 24 октября, 11:33
Published 24 октября, 11:33
Modified 24 октября, 11:33
Updated 24 октября, 11:33
Парк им. 70-летия Победы давно стал визитной карточкой ростовского велоспорта и по доброй традиции, именно здесь и состоялось последнее велособытие этого года ROSTOV MTB CUP (ОСЕНЬ 2023).
Уже в девять часов утра на улице Уланской, вдоль которой расположилась часть парка 70-летия Победы, многолюдно. Взрослые в спортивной одежде и малыши на беговелах и велосипедах, спешат получить номера участников гонки. Через несколько минут стартует первый заезд с самыми маленькими велогонщиками нашего города. Как поясняет тренер по велоспорту секции СШОР №19 Екатерина Грибина, в гонке принимают участие дети до шести лет.
— Гонка на беговелах рассчитана на детей от года до шести лет. Самые маленькие, которые уже умеют держать равновесие или удерживать самостоятельно беговел и идти с ним, соревнуются между собой, — говорит Екатерина Грибина.
Беговел стал популярен в Ростове около шести лет назад, когда появилась и первая секция этой разновидности велоспорта в нашем городе. Сейчас секция есть и в Суворовском. По словам Екатерины Грибиной, ее воспитанники удачно выступают на всероссийских соревнованиях, выигрывают кубки заездов по ЮФО в маунтинбайке и развиваются во всех видах велоспорта.
Один из воспитанников секции велоспорта в Суворовском Вова Казак. Он пришел на соревнования с родителями и готовит свой велосипед к старту. Ему предстоит серьезная гонка кросс-кантри на трассе в 650 метров. За свои восемь лет он первый раз в жизни принимает участие в подобном спортивном соревновании, и охотно рассказывает как начал заниматься.
— Я видел по телевизору как круто по трассам гоняют взрослые дядьки. Пришел к родителям и сказал, что хочу также. Мама нашла секцию велоспорта и они с папой спросили меня, буду ли я там заниматься. Я сказал — конечно! И вот ходим, нам от дома недалеко, — делится юный велогонщик.
Соревнования проходили в различных возрастных категориях. Чем старше участники, тем сложнее и длиннее трасса. Например для взрослых спортсменов длина круга составляла порядка 6 км, а набор высоты за один такой круг около 124 метров. Основная часть трассы имела естественную разметку в виде отсыпанной тырсы, в некоторых местах она была дополнена сигнальной лентой или мелом. Практически половина трассы пролегала через парк 70-летия Победы, далее она уходила в спортивно-парковый комплекс «Чадр».
Идеолог развития горного велосипеда в донской столице, тренер-преподаватель по маунтинбайку и организатор велосипедных выездов в настоящие горы Илья Кругляк отмечает, что Кубок Ростова по маунтинбайку проводится ежегодно, и уже четвертый год подряд на трассе Суворовского жилого района.
— Наши гонки проходят в Ростове на протяжении 12 лет. Четвертый год здесь, в Суворовском. Весной открываем сезон, осенью закрываем. По собственной инициативе собираем всех желающих, — рассказывает Илья Кругляк.
Он добавляет, что ядро участников соревнований составляют любители велоспорта. Многие из детей ходят в спортивную школу № 19, отделение которой представлено здесь в Суворовском, и им хочется выступать. Взрослым, чаще нравится просто кататься. Поэтому они приезжают на соревнования и получают эмоциональный заряд. А также улучшают свои навыки катания на велосипеде. Трасса в Суворовском даёт отличный шанс хорошо подготовиться для дальнейшего катания в горах
Заезды в этот день длились до вечера. Во время перерыва всем участникам и гостям посчастливилось отведать настоящего узбекского плова, приготовленного на огне. Также все участники получили памятные призы и подарки от спонсоров ROSTOV MTB CUP — ВКБ «Новостройки».