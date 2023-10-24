Внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области

Posted 24 октября, 10:30
Published 24 октября, 10:30
Modified 24 октября, 10:32
Updated 24 октября, 10:32
Убийство произошло 22 октября, когда фигурант у себя дома напал на 68-летнюю родственницу. Он ударил ее ножом, а также избил двумя молотками.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных ранений, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
«В отношении подозреваемого назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы», — уточнили в Следкоме. Теперь мужчине грозит длительный срок заключения.
Ранее пьяная жительница Ростовской области одним ударом убила своего мужа. Материал на эту тему читайте по ссылке.