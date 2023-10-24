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Posted 24 октября, 10:30

Published 24 октября, 10:30

Modified 24 октября, 10:32

Updated 24 октября, 10:32

Внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области

Внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области

24 октября 2023, 10:30
Фото: pxhere.com
Внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области

Житель в Ростовской области убил свою бабушку двумя молотками 22 октября

В Ростовской области возбудили уголовное дело после убийства женщины, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло 22 октября, когда фигурант у себя дома напал на 68-летнюю родственницу. Он ударил ее ножом, а также избил двумя молотками.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных ранений, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

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«В отношении подозреваемого назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы», — уточнили в Следкоме. Теперь мужчине грозит длительный срок заключения.

Ранее пьяная жительница Ростовской области одним ударом убила своего мужа. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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