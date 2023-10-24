Юрист разъяснил ростовчанам, почему не следует перезванивать на незнакомые номера

Posted 24 октября, 19:28
Published 24 октября, 19:28
Modified 24 октября, 19:30
Updated 24 октября, 19:30
Собеседник подчеркивает, что сегодня телефонные мошенники используют всевозможные способы для воровства денег у ростовчан.
Совсем не отвечать на звонки с незнакомых номеров не получится — житейские ситуации бывают разными. Однако в телефонном разговоре следует проявлять осторожность.
«При любых сомнениях, надо сразу прекратить разговор. Ни для кого не секрет, что бывают специальные программы, которые подменяют номер. Поэтому если звонящий человек представляется, например, сотрудником банка, или представителем правоохранительных структур, лучше оборвать звонок. А полученную информацию уточнить позже самостоятельно, позвонив по общеизвестному номеру», — отмечает Антон Габович.
В качестве примера юрист приводит недавний случай из практики. Ростовчанину позвонили с незнакомого номера, представившись сотрудником банка. В беседе убедили установить на телефон специальное приложение. С его помощью он сам, добровольно перечислил мошенникам крупную денежную сумму.
При разговоре с неизвестными, юрист рекомендует не сообщать личные данные, номер банковской карты, и тем более — код из смс. А также не устанавливать по просьбе звонившего никакие приложения на мобильный.
«Однако если все-таки в процессе телефонного разговора гражданин перевел деньги мошеннику, нужно не ждать, а оперативно обратиться в полицию и в отделение банка. Главное помнить, что по „горячим следам“ существуют высокие шансы поймать преступника», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, в чем могут убеждать звонящие ростовчанам мошенники при попытке украсть деньги.