Юрист разъяснил ростовчанам, почему не следует перезванивать на незнакомые номера

«При любых сомнениях, надо сразу прекратить разговор. Ни для кого не секрет, что бывают специальные программы, которые подменяют номер. Поэтому если звонящий человек представляется, например, сотрудником банка, или представителем правоохранительных структур, лучше оборвать звонок. А полученную информацию уточнить позже самостоятельно, позвонив по общеизвестному номеру», — отмечает Антон Габович.