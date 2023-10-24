Жители Ростова рассылают видео о падении ракеты в старом аэропорту: правда или фейк

Posted 24 октября, 09:53
Published 24 октября, 09:53
Modified 24 октября, 09:55
Updated 24 октября, 09:55
В Сети завирусился ролик, на котором мужчина демонстрирует сгоревшие и поврежденные автомобили, сообщая, что все это последствия падения ракеты. При этом видео пересылают с подписью, что парковка якобы расположена в семи километрах от Ростова в районе старого аэропорта.
Автор ролика утверждает, что все машины были новыми. На них действительно, отсутствуют регистрационные знаки, а некоторые авто покрыты заводской пленкой. Однако марки, представленные на сгоревшей стоянке, не поступают в Россию из-за санкций уже больше полутора лет, среди них в ролике были замечены Hyundai Solaris, RenaultArkana.
Кроме того, автор показывает на стоянку, где сгорели, по меньшей мере, несколько сотен автомобилей. Такого масштаба пожар рядом с городом не смог бы остаться незамеченным местными жителями. Однако ни региональное МЧС, ни жители города в социальных сетях не сообщали о происшествии. Кроме того, на видео можно разглядеть пальмы, которые, конечно, не растут на территории региона.
Информацию также опроверг и телеграм-канал «Война с фейками. Ростов». Он напомнил, что 19 и 21 октября 2023 на территории области действительно работали расчёты ПВО, о чём сообщал и губернатор Василий Голубев который подчеркнул, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
«Очевидно, что видео снято не в Ростовской области и даже не в РФ. Такого рода атака обязательно привлекла бы внимание основных площадок как в русскоязычном, так и в иностранном сегменте интернета», — пишет канал.
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что видео — очередной вброс.