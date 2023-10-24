Жители Ростова рассылают видео о падении ракеты в старом аэропорту: правда или фейк

Кроме того, автор показывает на стоянку, где сгорели, по меньшей мере, несколько сотен автомобилей. Такого масштаба пожар рядом с городом не смог бы остаться незамеченным местными жителями. Однако ни региональное МЧС, ни жители города в социальных сетях не сообщали о происшествии. Кроме того, на видео можно разглядеть пальмы, которые, конечно, не растут на территории региона.