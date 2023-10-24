Жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре

В донском регионе 1 ноября ожидается слабая магнитная буря, однако к вечеру все изменится и станет спокойно. Со 2 по 8 числа прогнозируют незначительные возмущения, после чего начнется буря силой четыре балла. Она продлится 9 ноября, а на следующий день вернется слабая магнитная буря.



С 11 по 13 ноября регион будет находиться в спокойном состоянии, после чего магнитная буря вернется на два дня. В конце месяца ожидается еще одна буря 27 и 28 ноября, а затем ситуация нормализуется.