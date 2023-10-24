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Posted 24 октября, 06:57

Published 24 октября, 06:57

Modified 24 октября, 07:10

Updated 24 октября, 07:10

Жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре

Жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре

24 октября 2023, 06:57
Фото: Pxhere
Жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре

В Ростовской области в ноябре прогнозируют несколько магнитных бурь

В Ростовской области в ноябре местным жителям стоит готовиться к нескольким магнитным бурям, говорится в прогнозах.

Когда будут магнитные бури в Ростовской области

В донском регионе 1 ноября ожидается слабая магнитная буря, однако к вечеру все изменится и станет спокойно. Со 2 по 8 числа прогнозируют незначительные возмущения, после чего начнется буря силой четыре балла. Она продлится 9 ноября, а на следующий день вернется слабая магнитная буря.

С 11 по 13 ноября регион будет находиться в спокойном состоянии, после чего магнитная буря вернется на два дня. В конце месяца ожидается еще одна буря 27 и 28 ноября, а затем ситуация нормализуется.

Как магнитные бури влияют на организм человека

Часто бывает так, что при магнитных бурах люди испытывают учащенное сердцебиение, проблемы со сном, головные боли, слабость и плохое самочувствие. Ученые связывают эти негативные физические проявления с тем, что во время колебаний магнитного поля замедляется кровоток через капилляры, что приводит к нехватке кислорода в тканях.

Основные меры подготовки к магнитным бурям

Перед началом магнитной бури рекомендуется избегать переутомления и проводить больше времени на свежем воздухе. Также следует воздержаться от употребления алкоголя и курения.

Нужно позаботиться о полноценном сне и зарядке по утрам. При хронических заболеваниях нужно сделать запас лекарств.

Чего следует избегать во время магнитных бурь?

Старайтесь не нервничать и не вступать в конфликты. Лучше ограничить длительные поездки за рулем автомобиля в эти периоды.

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