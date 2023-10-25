Буцаев: В Крыму в 2024 году достроят сразу три объекта по переработке отходов

Posted 25 октября, 12:51
Published 25 октября, 12:51
Modified 25 октября, 12:51
Updated 25 октября, 12:51
Издание 56orb.ru сообщает, что в рамках данного проекта планируется построить три комплексных объекта по обращению с ТКО общей мощностью по входящему потоку 860 тысяч тонн в год. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, в настоящее время уже ведется строительство двух объектов: экотехнопарк в Белогорском районе, который сможет перерабатывать 500 тысяч тонн ТКО в год, и экотехнопарк в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год. Кроме того, до конца 2023 года планируется начать строительство экотехнопарка в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн в год.
Буцаев отметил, что Российский экологический оператор (РЭО) будет выступать в роли подрядчика при строительстве последнего объекта. Предполагается, что все комплексы будут полностью готовы в 2024 году. Ввод данных объектов в эксплуатацию позволит Крыму достичь планируемых на 2030 год показателей уже в следующем году.
У проекта значительная финансовая составляющая. Стоимость строительства комплекса в Белогорском районе оценивается в 4,2 миллиарда рублей, в Сакском районе — в 1,78 миллиарда рублей, а нового комплекса в Ленинском районе — в 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, с учетом уже функционирующего Тургеневского полигона на территории Крыма будет насчитываться четыре объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В рамках рабочего визита Денис Буцаев также посетил строящийся экотехнопарк в Белогорском районе. Сейчас там проводятся работы по созданию железобетонных конструкций основных производственных участков и объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, прокладываются внутриплощадочные инженерные сети. Важно отметить, что создание такой инфраструктуры на территории Республики Крым является не только шагом в решении проблемы обращения с отходами, но и способствует формированию экономики замкнутого цикла и экологической устойчивости.