Буцаев: В Крыму в 2024 году достроят сразу три объекта по переработке отходов

Издание 56orb.ru сообщает, что в рамках данного проекта планируется построить три комплексных объекта по обращению с ТКО общей мощностью по входящему потоку 860 тысяч тонн в год. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, в настоящее время уже ведется строительство двух объектов: экотехнопарк в Белогорском районе, который сможет перерабатывать 500 тысяч тонн ТКО в год, и экотехнопарк в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год. Кроме того, до конца 2023 года планируется начать строительство экотехнопарка в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн в год.