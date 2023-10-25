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Posted 25 октября, 16:20

Published 25 октября, 16:20

Modified Вчера, 05:53

Updated Вчера, 05:53

Обзор Азова: что стоит посмотреть в городе

Азак-Тана — город Золотой Орды: что посмотреть в Азове

25 октября 2023, 16:20
Фото: 1MI
Обзор Азова: что стоит посмотреть в городе
Многие называют Азов удивительным городом за счет большого количества красивых мест для прогулок. Что можно посмотреть туристам, в материале RostovGazeta.

Азов — это городской округ, который расположен на юго-западе Ростовской области. Он находится у устья реки Дон на левом берегу, а от Ростова добираться 42 километра.

Чтобы доехать из областного центра до Азова на электропоезде, потребуется около одного часа, а на автомобиле по новой объездной трассе «Ростов-на-Дону — Азов» — всего 20 минут.

Площадь города составляет 66,42 квадратных километра, а численность населения составляет 80,4 тысячи человек.

Набережная Азова

Сюда стоит прийти для того, чтобы любоваться панорамой реки Дон и после направиться в сторону крепости.

В середине площади установлен памятник торпедному катеру. Слева от него располагается порт, который работает уже более двух столетий. Сюда приходят грузы из Черного и Средиземного морей. Портовые краны впечатляют своими внушительными размерами.

Для тех, кто любит прогуляться в красивом месте возле реки, а также побыть наедине со своими мыслями, обязательно стоит посетить это место.

Набережная АзоваНабережная Азова
Набережная Азова
Фото: GennadyL/cc0/wikimedia.org

Азовская крепость

Азовская крепость была построена турками в XV веке. Через два столетия после захвата форта донскими казаками, ее восстановили. В середине XVIII века во время русско-турецкой войны крепость была взорвана и остались только насыпные валы высотой до 15 метров и ворота.

На странице крепости на сайте музея-заповедника можно узнать больше информации о ней. Раньше у нее были 11 ворот, но сейчас сохранились только Алексеевские, или Южные, и посетители могут свободно проходить через них. Рядом находится здание кассы, где посетители могут приобрести билет на прогулку по крепости, посетить туалет, оставить свой рюкзак и купить сувениры.

Находящуюся здесь смотровую площадку стилизовали под военное укрепление, с башнями и пушками. С нее можно увидеть слияние Дона и Азовки, а в ясную погоду даже Ростов-на-Дону. Однако вид портит бывший рыбный завод.

Азовская крепостьАзовская крепость
Азовская крепость
Фото: Vadim Indeikin/cc by sa 3.0/panoramio

Азовский порт

Азовский порт, который находится рядом с устьем реки Дон, является одним из старейших морских портов в России.

Что касается инфраструктуры порта, то здесь имеется 11 причалов для перегрузки различных типов грузов. Основными видами, которые проходят через порт, являются насыпные грузы, такие как уголь, зерно, удобрения и строительные материалы. В последнее время также наблюдается увеличение перевозки глинозема и цемента.

Сюда стоит прийти, чтобы увидеть всю построенную здесь инфраструктуру, в том числе огромные металлические краны высотой с дом. Это захватывает дух и оставляет самые яркие впечатления.

Азовский портАзовский порт
Азовский порт
Фото: Дим Фролин/cc by 3.0/panoramio

Железнодорожная станция

У въезда на станцию располагается величественный вокзал и дополнительные строения, возведенные в 1910 году. Они обладают исторической и архитектурной ценностью, являясь памятниками прошлого.

К празднованию столетнего юбилея эти сооружения были тщательно отреставрированы и сегодня выполняют свои основные функции. Однако они также привлекают внимание как одни из наиболее популярных достопримечательностей города для туристов.

Железнодорожная станцияЖелезнодорожная станция
Железнодорожная станция
Фото: Покотило Алексей/cc by sa 3.0/wiki

Смотровая площадка

Это особенная площадка, с которой в хорошую погоду можно увидеть два города: Азов и соседний Ростов-на-Дону. Она входит во все экскурсионные туры по Азову, так как открывается красивейший и захватывающий вид. Не каждый город может похвастаться таким великолепием. Благодаря этой площадке даже при дефиците времени можно полноценно рассмотреть этот колоритный город на Дону.

Смотровая площадкаСмотровая площадка
Смотровая площадка
Фото: GennadyL/cc0/wikimedia.org

Парк «Жемчужина Азова»

Этот парк считается настоящим шедевром ландшафтного искусства не только в южной части России, но и во всей стране. Здесь можно насладиться отдыхом и спокойными размышлениями. Есть затененные дорожки, скамейки и уютные кафе, где каждый найдет что-то по своему вкусу — как дети, так и взрослые.

Время, проведенное в этом прекрасном месте, точно не пропадет даром, а оставит самые светлые и приятные воспоминания.

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