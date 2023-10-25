Азак-Тана — город Золотой Орды: что посмотреть в Азове

На странице крепости на сайте музея-заповедника можно узнать больше информации о ней. Раньше у нее были 11 ворот, но сейчас сохранились только Алексеевские, или Южные, и посетители могут свободно проходить через них. Рядом находится здание кассы, где посетители могут приобрести билет на прогулку по крепости, посетить туалет, оставить свой рюкзак и купить сувениры.