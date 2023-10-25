Азак-Тана — город Золотой Орды: что посмотреть в Азове

Posted 25 октября, 16:20
Published 25 октября, 16:20
Modified Вчера, 05:53
Updated Вчера, 05:53
Азов — это городской округ, который расположен на юго-западе Ростовской области. Он находится у устья реки Дон на левом берегу, а от Ростова добираться 42 километра.
Чтобы доехать из областного центра до Азова на электропоезде, потребуется около одного часа, а на автомобиле по новой объездной трассе «Ростов-на-Дону — Азов» — всего 20 минут.
Площадь города составляет 66,42 квадратных километра, а численность населения составляет 80,4 тысячи человек.
Сюда стоит прийти для того, чтобы любоваться панорамой реки Дон и после направиться в сторону крепости.
В середине площади установлен памятник торпедному катеру. Слева от него располагается порт, который работает уже более двух столетий. Сюда приходят грузы из Черного и Средиземного морей. Портовые краны впечатляют своими внушительными размерами.
Для тех, кто любит прогуляться в красивом месте возле реки, а также побыть наедине со своими мыслями, обязательно стоит посетить это место.
Азовская крепость была построена турками в XV веке. Через два столетия после захвата форта донскими казаками, ее восстановили. В середине XVIII века во время русско-турецкой войны крепость была взорвана и остались только насыпные валы высотой до 15 метров и ворота.
На странице крепости на сайте музея-заповедника можно узнать больше информации о ней. Раньше у нее были 11 ворот, но сейчас сохранились только Алексеевские, или Южные, и посетители могут свободно проходить через них. Рядом находится здание кассы, где посетители могут приобрести билет на прогулку по крепости, посетить туалет, оставить свой рюкзак и купить сувениры.
Находящуюся здесь смотровую площадку стилизовали под военное укрепление, с башнями и пушками. С нее можно увидеть слияние Дона и Азовки, а в ясную погоду даже Ростов-на-Дону. Однако вид портит бывший рыбный завод.
Азовский порт, который находится рядом с устьем реки Дон, является одним из старейших морских портов в России.
Что касается инфраструктуры порта, то здесь имеется 11 причалов для перегрузки различных типов грузов. Основными видами, которые проходят через порт, являются насыпные грузы, такие как уголь, зерно, удобрения и строительные материалы. В последнее время также наблюдается увеличение перевозки глинозема и цемента.
Сюда стоит прийти, чтобы увидеть всю построенную здесь инфраструктуру, в том числе огромные металлические краны высотой с дом. Это захватывает дух и оставляет самые яркие впечатления.
У въезда на станцию располагается величественный вокзал и дополнительные строения, возведенные в 1910 году. Они обладают исторической и архитектурной ценностью, являясь памятниками прошлого.
К празднованию столетнего юбилея эти сооружения были тщательно отреставрированы и сегодня выполняют свои основные функции. Однако они также привлекают внимание как одни из наиболее популярных достопримечательностей города для туристов.
Это особенная площадка, с которой в хорошую погоду можно увидеть два города: Азов и соседний Ростов-на-Дону. Она входит во все экскурсионные туры по Азову, так как открывается красивейший и захватывающий вид. Не каждый город может похвастаться таким великолепием. Благодаря этой площадке даже при дефиците времени можно полноценно рассмотреть этот колоритный город на Дону.
Этот парк считается настоящим шедевром ландшафтного искусства не только в южной части России, но и во всей стране. Здесь можно насладиться отдыхом и спокойными размышлениями. Есть затененные дорожки, скамейки и уютные кафе, где каждый найдет что-то по своему вкусу — как дети, так и взрослые.
Время, проведенное в этом прекрасном месте, точно не пропадет даром, а оставит самые светлые и приятные воспоминания.
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