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Posted 25 октября, 07:01

Published 25 октября, 07:01

Modified 25 октября, 07:03

Updated 25 октября, 07:03

Детский социальный туризм открыл новые грани Сахалина для 30 тысяч школьников

25 октября 2023, 07:01
Программа детского социального туризма в Сахалинской области принесла рекордные результаты. С начала года уже 30 тысяч школьников стали участниками коллективных путешествий. Это на 50% больше, чем в 2022 году — островной регион уже стал одним из лидеров России.

«Уже сейчас мы с радостью можем сказать, что число юных путешественников в этом году на 50% процентов превысило показатель прошлого года. Для нас это приятные рекорды, ведь именно региональная программа детского социального туризма остается приоритетной для нас. Сахалинская область занимает лидирующие позиции в стране по развитию детского социального туризма, и мы не намерены сдавать эти позиции», — подчеркнул министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Итоги года в минтуризма островного региона пока не подводят: сезон проекта в разгаре. Сахалинские и курильские школьники продолжают путешествовать, знакомятся с достопримечательностями, посещают музеи, аквапарк и профориентационные экскурсии, а также принимают участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня».

С инициативой реализации проекта социальных детских поездок выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В 2023 году размер субсидии на программу увеличили. Это позволило гораздо большему количеству школьников из всех муниципалитетов Сахалина и Курил посетить островную столицу.

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