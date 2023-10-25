Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих зависимость

Posted 25 октября, 10:09
Published 25 октября, 10:09
Modified 25 октября, 10:11
Updated 25 октября, 10:11
По словам Елены Соломатиной, высокоэнергетическая пища может вызвать зависимость у человека. Это связано с тем, что определенные вещества, такие как соль, глюконат натрия, крахмал и сахар, стимулируют выделение гормонов удовольствия. Это приводит к тому, что человеку хочется постоянно это есть.
Особенно вредными эксперт назвала продукты, такие как сладкая газировка, чипсы, фастфуд и сладости. Газировка, например, раздражает стенки желудка и быстро попадает в кровь. То же самое можно сказать о чипсах, фастфуде, кондитерских изделиях и копченой колбасе с добавлением жиров и солей.
Диетолог также напомнила, что сахар увеличивает уровень глюкозы в организме за несколько минут. В случае сладкой воды этот процесс происходит даже быстрее.
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