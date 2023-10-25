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Posted 25 октября, 10:09

Published 25 октября, 10:09

Modified 25 октября, 10:11

Updated 25 октября, 10:11

Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих зависимость

Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих зависимость

25 октября 2023, 10:09
Фото: 1MI
Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих зависимость
Некоторые продукты нужно употреблять с осторожностью, так как может появиться зависимость, сообщила News.ru диетолог Елена Соломатина.

По словам Елены Соломатиной, высокоэнергетическая пища может вызвать зависимость у человека. Это связано с тем, что определенные вещества, такие как соль, глюконат натрия, крахмал и сахар, стимулируют выделение гормонов удовольствия. Это приводит к тому, что человеку хочется постоянно это есть.

Особенно вредными эксперт назвала продукты, такие как сладкая газировка, чипсы, фастфуд и сладости. Газировка, например, раздражает стенки желудка и быстро попадает в кровь. То же самое можно сказать о чипсах, фастфуде, кондитерских изделиях и копченой колбасе с добавлением жиров и солей.

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Диетолог также напомнила, что сахар увеличивает уровень глюкозы в организме за несколько минут. В случае сладкой воды этот процесс происходит даже быстрее.

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