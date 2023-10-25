Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих зависимость

По словам Елены Соломатиной, высокоэнергетическая пища может вызвать зависимость у человека. Это связано с тем, что определенные вещества, такие как соль, глюконат натрия, крахмал и сахар, стимулируют выделение гормонов удовольствия. Это приводит к тому, что человеку хочется постоянно это есть.