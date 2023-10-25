Эксперт предложил оснастить школы Ростова глушилками для блокировки связи смартфонов

«Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Вопрос его использования в школах, безусловно, нуждается в урегулировании. Но я все-таки сторонник применения телефонов на уроках в старших классах. На своих уроках, как преподаватель, я задействую телефоны в учебном процессе. Включаю в различные интерактивные игры, провожу опросы, онлайн тестирование с помощью мобильных», — отмечает Владимир Гайворонский.