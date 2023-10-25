Эксперт предложил оснастить школы Ростова глушилками для блокировки связи смартфонов

Posted 25 октября, 09:14
Published 25 октября, 09:14
Modified 25 октября, 09:17
Updated 25 октября, 09:17
Напомним, что законопроект о регулировании использования мобильного телефона во время уроков в школе внесут на рассмотрение в Госдуму. Уточняется, что речь будет идти не о запрете использования смартфонов, а о регулировании использования телефонов на уроке.
«Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Вопрос его использования в школах, безусловно, нуждается в урегулировании. Но я все-таки сторонник применения телефонов на уроках в старших классах. На своих уроках, как преподаватель, я задействую телефоны в учебном процессе. Включаю в различные интерактивные игры, провожу опросы, онлайн тестирование с помощью мобильных», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер соглашается с тем, что использование смартфонов на экзаменах, как и в процессе других форм контроля знаний учеников, считается недопустимым.
«В школах можно установить глушилки связи, и никакое регулирование тогда не потребуется», — предлагает эксперт.
Вопрос о регулировании использования смартфонов в школах, по мнению собеседника, следует решать на локальном уровне — каждой конкретной школой.
Представители администрации школы вместе с родительским сообществом и обязательным учетом мнения учителей, должны разработать свое решение, подкрепленное документально. Например, локальным актом.
«Ведь есть специализированные образовательные учреждения, есть школы с развитыми новыми технологиями, где смартфоны являются необходимой частью учебного процесса», — разъясняет спикер.
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