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Posted 25 октября, 09:14

Published 25 октября, 09:14

Modified 25 октября, 09:17

Updated 25 октября, 09:17

Эксперт предложил оснастить школы Ростова глушилками для блокировки связи смартфонов

Эксперт предложил оснастить школы Ростова глушилками для блокировки связи смартфонов

25 октября 2023, 09:14
Фото: 1MI
Эксперт предложил оснастить школы Ростова глушилками для блокировки связи смартфонов

Эксперт предложил оснастить школы Ростова глушилками для блокировки связи

Вопрос об использовании смартфонов в школах обязательно нуждается в урегулировании. Например, в школах можно установить глушилки для блокировки связи, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что законопроект о регулировании использования мобильного телефона во время уроков в школе внесут на рассмотрение в Госдуму. Уточняется, что речь будет идти не о запрете использования смартфонов, а о регулировании использования телефонов на уроке.

«Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Вопрос его использования в школах, безусловно, нуждается в урегулировании. Но я все-таки сторонник применения телефонов на уроках в старших классах. На своих уроках, как преподаватель, я задействую телефоны в учебном процессе. Включаю в различные интерактивные игры, провожу опросы, онлайн тестирование с помощью мобильных», — отмечает Владимир Гайворонский.

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«В школах можно установить глушилки связи, и никакое регулирование тогда не потребуется», — предлагает эксперт.«В школах можно установить глушилки связи, и никакое регулирование тогда не потребуется», — предлагает эксперт.
«В школах можно установить глушилки связи, и никакое регулирование тогда не потребуется», — предлагает эксперт.
Фото: PxHere

Спикер соглашается с тем, что использование смартфонов на экзаменах, как и в процессе других форм контроля знаний учеников, считается недопустимым.

«В школах можно установить глушилки связи, и никакое регулирование тогда не потребуется», — предлагает эксперт.

Вопрос о регулировании использования смартфонов в школах, по мнению собеседника, следует решать на локальном уровне — каждой конкретной школой.

Представители администрации школы вместе с родительским сообществом и обязательным учетом мнения учителей, должны разработать свое решение, подкрепленное документально. Например, локальным актом.

«Ведь есть специализированные образовательные учреждения, есть школы с развитыми новыми технологиями, где смартфоны являются необходимой частью учебного процесса», — разъясняет спикер.

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