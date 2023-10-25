«Есть сложности»: власти заявили о проблемах застройки территории аксайских рынков

Posted 25 октября, 13:19
Published 25 октября, 13:19
Modified 25 октября, 13:21
Updated 25 октября, 13:21
Власти Ростовской области решили заняться комплексным развитием территории закрывшихся аксайских рынков. Министр строительства региона Юрий Сильвестров заявил, что северный въезд в Ростов оформят в рамках единой концепции. Также в правительстве добавили, что более 30 гектаров земли закрытых аксайских рынков отдадут под общественно-деловую зону.
Однако когда именно начнется комплексное развитие этой территории пока не ясно. Пока что власти прорабатывают документацию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что «там есть сложности» и «не со всеми участками разобрались». О чем именно идет речь, глава региона не уточнил. Вероятно, у чиновников возникли проблемы в вопросах собственности некоторых участков.
Также власти Ростовской области добавили, что в новой общественно-деловой зоне появится экспоцентр.