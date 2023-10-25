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Posted 25 октября, 13:19

Published 25 октября, 13:19

Modified 25 октября, 13:21

Updated 25 октября, 13:21

«Есть сложности»: власти заявили о проблемах застройки территории аксайских рынков

«Есть сложности»: власти заявили о проблемах застройки территории аксайских рынков

25 октября 2023, 13:19
Фото: Midjourney
«Есть сложности»: власти заявили о проблемах застройки территории аксайских рынков

Нерешенные проблемы мешают застройке территории аксайских рынков под Ростовом

Власти Ростовской области заявили, что «не со всеми участками разобрались» для застройки территории под аксайскими рынками, речь о комплексном развитии этого участка зашла на заседании правительства региона.

Власти Ростовской области решили заняться комплексным развитием территории закрывшихся аксайских рынков. Министр строительства региона Юрий Сильвестров заявил, что северный въезд в Ростов оформят в рамках единой концепции. Также в правительстве добавили, что более 30 гектаров земли закрытых аксайских рынков отдадут под общественно-деловую зону.

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Однако когда именно начнется комплексное развитие этой территории пока не ясно. Пока что власти прорабатывают документацию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что «там есть сложности» и «не со всеми участками разобрались». О чем именно идет речь, глава региона не уточнил. Вероятно, у чиновников возникли проблемы в вопросах собственности некоторых участков.

Также власти Ростовской области добавили, что в новой общественно-деловой зоне появится экспоцентр.

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