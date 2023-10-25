«Есть сложности»: власти заявили о проблемах застройки территории аксайских рынков

Однако когда именно начнется комплексное развитие этой территории пока не ясно. Пока что власти прорабатывают документацию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что «там есть сложности» и «не со всеми участками разобрались». О чем именно идет речь, глава региона не уточнил. Вероятно, у чиновников возникли проблемы в вопросах собственности некоторых участков.