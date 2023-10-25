Европа будет полностью затоплена: прорицательница рассказала о грядущей катастрофе

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», к нашей планете на большой скорости приближается астероид Апофис, который уже получил прозвище «убийца человечества». Если этот огромный кусок космического камня размером с несколько футбольных полей столкнется с Землей, то все наши текущие проблемы будут казаться мелочью перед последними минутами нашей жизни. Ученые предсказывают, что у нас осталось всего несколько лет — в 2029 году астероид приблизится к Земле на очень опасное расстояние.