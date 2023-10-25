Европа будет полностью затоплена: прорицательница рассказала о грядущей катастрофе

Posted 25 октября, 11:36
Published 25 октября, 11:36
Modified 25 октября, 11:38
Updated 25 октября, 11:38
Жизнь человечества идет своим чередом. Люди волнуются о своих семьях, заводят и разводятся, берут кредиты, зарабатывают деньги, строят дома, спорят на работе, ничего не подозревая о наступающем несчастье, которое готовится обрушиться на всех нас.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», к нашей планете на большой скорости приближается астероид Апофис, который уже получил прозвище «убийца человечества». Если этот огромный кусок космического камня размером с несколько футбольных полей столкнется с Землей, то все наши текущие проблемы будут казаться мелочью перед последними минутами нашей жизни. Ученые предсказывают, что у нас осталось всего несколько лет — в 2029 году астероид приблизится к Земле на очень опасное расстояние.
Инна Мишина, известная ясновидящая, рассказала о том, произойдет ли столкновение Апофиса с Землей. Она уверена, что на Землю упадет фрагмент астероида, который принесет огромное разрушение. В своих снах она видела ужасное будущее.
«Я вижу, как огненный шар падает с неба. Предполагаю, что фрагмент упадет в морскую глубину и затопит Европу. В моем сне не было Рима, Франции или других европейских стран. Почти всю Европу затопит этот катастрофический событие», — рассказала Мишина журналистам.
По ее словам, весь мир не погибнет, но те, кто выживут, будут завидовать мертвым.
«Это будет очень страшно. Будет много обвалов и грязи. Нельзя словами описать всю эту ситуацию. Множество городов будет затоплено, ядовитые насекомые начнут появляться. Катастрофа уже близка. Она может произойти в этом или следующем году. Человечество ожидают тяжелые времена», — заключила ясновидящая.