Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Ростове

В Южном федеральном округе, например, с 27 по 29 октября потеплеет на 6-10 градусов. Средняя температура воздуха здесь достигнет +19 — +24 градусов. В Северо-Кавказском федеральном округе потеплеет до +17 — +23 градусов, это на 6−10 градусов выше нормы.