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Posted 25 октября, 19:04

Published 25 октября, 19:04

Modified 25 октября, 19:06

Updated 25 октября, 19:06

В Ростове в конце октября может потеплеть до +24 градусов

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Ростове

25 октября 2023, 19:04
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
В Ростове в конце октября может потеплеть до +24 градусов

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о жаре в +24 градуса в Ростове

В Ростове в конце октября может потеплеть до +24 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об аномальном тепле в некоторых регионах. Столбики термометров могут подняться сразу на 6-13 градусов.

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В Южном федеральном округе, например, с 27 по 29 октября потеплеет на 6-10 градусов. Средняя температура воздуха здесь достигнет +19 — +24 градусов. В Северо-Кавказском федеральном округе потеплеет до +17 — +23 градусов, это на 6−10 градусов выше нормы.

Ранее стала известна погода в Ростове на ноябрьские праздники.

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