Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Ростове

Posted 25 октября, 19:04
Published 25 октября, 19:04
Modified 25 октября, 19:06
Updated 25 октября, 19:06
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об аномальном тепле в некоторых регионах. Столбики термометров могут подняться сразу на 6-13 градусов.
В Южном федеральном округе, например, с 27 по 29 октября потеплеет на 6-10 градусов. Средняя температура воздуха здесь достигнет +19 — +24 градусов. В Северо-Кавказском федеральном округе потеплеет до +17 — +23 градусов, это на 6−10 градусов выше нормы.
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