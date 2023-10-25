Гордуму Ростова досрочно покинули сразу четыре депутата

Posted 25 октября, 13:32
Published 25 октября, 13:32
Modified 25 октября, 13:34
Updated 25 октября, 13:34
На минувшем заседании ростовской городской думы досрочно прекращены полномочия четырех депутатов, среди них — Магомед Дарсигов, Павел Кузьмин, Лидия Новосельцева и Петр Пятибратов.
Решение о досрочном прекращении полномочий принято из-за прошедших в сентябре выборов. Дарсигова, Кузьмина и Новосельцеву избрали депутата в Заксобрание Ростовской области, а Пятибратова — в Народный Совет ДНР.
Ранее депутат гордумы Наталья Оськина заявила, что за ней следили и угрожали в Ростове.