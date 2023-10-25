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Posted 25 октября, 13:32

Published 25 октября, 13:32

Modified 25 октября, 13:34

Updated 25 октября, 13:34

Гордуму Ростова досрочно покинули сразу четыре депутата

Гордуму Ростова досрочно покинули сразу четыре депутата

25 октября 2023, 13:32
Фото: rostovgazeta.ru
Гордуму Ростова досрочно покинули сразу четыре депутата
Досрочно прекращены полномочия четырех депутатов городской думы Ростова, сообщила пресс-служба органа власти.

На минувшем заседании ростовской городской думы досрочно прекращены полномочия четырех депутатов, среди них — Магомед Дарсигов, Павел Кузьмин, Лидия Новосельцева и Петр Пятибратов.

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Решение о досрочном прекращении полномочий принято из-за прошедших в сентябре выборов. Дарсигова, Кузьмина и Новосельцеву избрали депутата в Заксобрание Ростовской области, а Пятибратова — в Народный Совет ДНР.

Ранее депутат гордумы Наталья Оськина заявила, что за ней следили и угрожали в Ростове.

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