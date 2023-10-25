«Горы мусора»: водители в Ростове ездят по встречке из-за свалки на дороге

Posted 25 октября, 05:19
Published 25 октября, 05:19
Modified 25 октября, 05:27
Updated 25 октября, 05:27
Горожане рассказали о проблемах на улице Коммунаров, где появилось большое количество мусора. Ростовчане рассказали, что свалка только увеличивается, а автомобили объезжают по встречной полосе.
Автор публикации попросил принять меры и убрать накопившийся здесь мусор. Пользователи в комментариях предложили местным жителям самостоятельно расчистить территорию.
Другие написали, что сами ростовчане стали причиной появления этого очага, а теперь жалуются.
Ранее полигон ТБО в Ростове оказался больше, чем было указано в документах. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.