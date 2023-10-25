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Posted 25 октября, 05:19

Published 25 октября, 05:19

Modified 25 октября, 05:27

Updated 25 октября, 05:27

Водители в Ростове-на-Дону ездят по встречке из-за свалки на дороге

«Горы мусора»: водители в Ростове ездят по встречке из-за свалки на дороге

25 октября 2023, 05:19
Фото: 1MI

Водители в Ростове-на-Дону ездят по встречке из-за свалки на дороге

В Ростове-на-Дону на проезжей части появились горы мусора, что мешает движению водителей, сообщили они в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Горожане рассказали о проблемах на улице Коммунаров, где появилось большое количество мусора. Ростовчане рассказали, что свалка только увеличивается, а автомобили объезжают по встречной полосе.

Автор публикации попросил принять меры и убрать накопившийся здесь мусор. Пользователи в комментариях предложили местным жителям самостоятельно расчистить территорию.

Из-за Западной хорды в Ростове застопорилась рекультивация крупнейшей свалки
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Другие написали, что сами ростовчане стали причиной появления этого очага, а теперь жалуются.

Ранее полигон ТБО в Ростове оказался больше, чем было указано в документах. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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