Как правильно сварить рис

Posted 25 октября, 14:27
Published 25 октября, 14:27
Modified 25 октября, 14:29
Updated 25 октября, 14:29
Для разных блюд требуется разный рис: одним нужен рассыпчатый, другим — плотный комок, а некоторые предпочитают что-то среднее. Чтобы это получилось, нужно знать, как достичь нужной консистенции.
Влияние на структуру и вкус кардинально зависит и от сорта риса, и от метода приготовления. Kp.ру подготовила рецепты, как правильно готовить этот продукт по-разному.
Самый распространенный способ приготовления риса — в кастрюле. Чаще всего гарниры делают именно так.
Для начала нужно подготовить ингредиенты, для чего нужны один стакан риса (предпочтительно длиннозерный), 1,5 стакана воды и половинка чайной ложки соли.
После этого следует поставить воду на огонь и довести до кипения. Пока она нагревается, нужно промыть рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
На следующем шаге пора высыпать промытый рис в кипящую воду, добавить соль и накрыть крышкой. Огонь нужно уменьшить до минимума. Рис будет готов через 15-20 минут после того, как вся вода выкипит.
После того, как рис сварится, его нужно снять с огня и дать настояться под крышкой еще 10 минут.
Готовый рис можно подавать на стол. Для придания молочного вкуса можно добавить немного сливочного масла.
Если возможности готовить рис на плите нет, то его можно это сделать в микроволновке. Этот способ подходит, например, для путешествий или отдыха в отеле без кухни. Готовка риса в микроволновке проста, быстра и удобна.
Варить рис в сковороде возможно. Это не очень популярный метод, но он заслуживает внимания. Для начала нужно выбрать обычный рис. Важно помнить, что его качество может отличаться в различных магазинах, поэтому стоит избегать покупки старого риса. Чем свежее зерно, тем лучше.
Рис нужно хорошо промыть до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Далее следует засыпать его в кипящую воду в сковороде с высокими бортиками. Необходимо постоянно помешивать, но аккуратно, чтобы не повредить зерна. Можно добавить щепотку соли в конце.
Когда рис готов, можно добавить немного сливочного масла.
Теперь перейдем к тому, как варить рис в мультиварке. Этот метод позволяет сохранить все полезные свойства продукта и особенно удобен тем, что не нужно контролировать время приготовления — мультиварка сама выключится.
Варка риса для суши не такая уж сложная задача, но иногда требует немного практики.
Вначале следует тщательно промыть рис, затем взять широкую кастрюлю и на дно положите пергамент, чтобы избежать пригорания. После этого высыпают рис и заливают холодной водой, чтобы она лишь слегка покрыла зерна.
Далее доводят воду до кипения на среднем огне, после чего накрывают кастрюлю крышкой и уменьшают огонь до минимума — рис будет уже не вариться, а пропариваться. Варить нужно около 40 минут — и получится отличный рис для суши.
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