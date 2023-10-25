Как правильно сварить рис

Самый распространенный способ приготовления риса — в кастрюле. Чаще всего гарниры делают именно так.



Для начала нужно подготовить ингредиенты, для чего нужны один стакан риса (предпочтительно длиннозерный), 1,5 стакана воды и половинка чайной ложки соли.



После этого следует поставить воду на огонь и довести до кипения. Пока она нагревается, нужно промыть рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной.



На следующем шаге пора высыпать промытый рис в кипящую воду, добавить соль и накрыть крышкой. Огонь нужно уменьшить до минимума. Рис будет готов через 15-20 минут после того, как вся вода выкипит.



После того, как рис сварится, его нужно снять с огня и дать настояться под крышкой еще 10 минут.