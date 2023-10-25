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Posted 25 октября, 14:27

Published 25 октября, 14:27

Modified 25 октября, 14:29

Updated 25 октября, 14:29

Как правильно сварить рис

Как правильно сварить рис

25 октября 2023, 14:27
Фото: 1MI
Как правильно сварить рис
Приготовить рис довольно просто, но нужно знать, как правильно это делать, чтобы не испортить его вкус. Сварить его можно в различных емкостях, а справится с этой задачей любой желающий.

Для разных блюд требуется разный рис: одним нужен рассыпчатый, другим — плотный комок, а некоторые предпочитают что-то среднее. Чтобы это получилось, нужно знать, как достичь нужной консистенции.

Влияние на структуру и вкус кардинально зависит и от сорта риса, и от метода приготовления. Kp.ру подготовила рецепты, как правильно готовить этот продукт по-разному.

Как сварить рис

Самый распространенный способ приготовления риса — в кастрюле. Чаще всего гарниры делают именно так.

Для начала нужно подготовить ингредиенты, для чего нужны один стакан риса (предпочтительно длиннозерный), 1,5 стакана воды и половинка чайной ложки соли.

После этого следует поставить воду на огонь и довести до кипения. Пока она нагревается, нужно промыть рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

На следующем шаге пора высыпать промытый рис в кипящую воду, добавить соль и накрыть крышкой. Огонь нужно уменьшить до минимума. Рис будет готов через 15-20 минут после того, как вся вода выкипит.

После того, как рис сварится, его нужно снять с огня и дать настояться под крышкой еще 10 минут.

Готовый рис можно подавать на стол. Для придания молочного вкуса можно добавить немного сливочного масла.

После того, как рис сварится, его нужно снять с огня и дать настояться под крышкой еще 10 минут.После того, как рис сварится, его нужно снять с огня и дать настояться под крышкой еще 10 минут.
После того, как рис сварится, его нужно снять с огня и дать настояться под крышкой еще 10 минут.
Фото: 1MI

Как сварить рис в микроволновке

Если возможности готовить рис на плите нет, то его можно это сделать в микроволновке. Этот способ подходит, например, для путешествий или отдыха в отеле без кухни. Готовка риса в микроволновке проста, быстра и удобна.

  1. Шаг 1. Подготовка ингредиентов. Для одной порции риса потребуется в два раза больше воды и соль по вкусу.
  2. Шаг 2. Смешать ингредиенты. Понадобится контейнер для микроволновки с крышкой. В него нужно насыпать рис, добавить соль и залить водой, а потом закрыть крышкой.
  3. Шаг 3. Приготовление в микроволновке. Нужно поставить контейнер в печь на 10 минут при мощности 800 Вт. Затем достать, перемешать, снова закрыть крышкой и отправить обратно на меньшую мощность, около 240 Вт.

Как сварить рис в сковороде

Варить рис в сковороде возможно. Это не очень популярный метод, но он заслуживает внимания. Для начала нужно выбрать обычный рис. Важно помнить, что его качество может отличаться в различных магазинах, поэтому стоит избегать покупки старого риса. Чем свежее зерно, тем лучше.

Как сварить рис в сковородеКак сварить рис в сковороде
Как сварить рис в сковороде
Фото: 1MI

Рис нужно хорошо промыть до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Далее следует засыпать его в кипящую воду в сковороде с высокими бортиками. Необходимо постоянно помешивать, но аккуратно, чтобы не повредить зерна. Можно добавить щепотку соли в конце.

Когда рис готов, можно добавить немного сливочного масла.

Как сварить рис в мультиварке

Теперь перейдем к тому, как варить рис в мультиварке. Этот метод позволяет сохранить все полезные свойства продукта и особенно удобен тем, что не нужно контролировать время приготовления — мультиварка сама выключится.

  1. Шаг 1. Промывка риса. Не стоит забывать промывать рис в проточной воде для удаления крахмала. Как только вода станет прозрачной, она должна стечь перед переходом к следующему шагу.
  2. Шаг 2. Добавление ингредиентов. Необходимо высыпать рис в чашу мультиварки и добавить ложку растительного или сливочного масла по вкусу. Все это нужно перемешать, затем посолить и залить кипятком.
  3. Шаг 3. На следующем шаге пора включать мультиварку на 15 минут. Важно отключить подогрев, если он есть, сразу после окончания программы.
  4. Шаг 4. Нужно дать рису настояться под крышкой еще 10-15 минут, а затем можно подавать блюдо на стол.

Как приготовить рис для суши

Варка риса для суши не такая уж сложная задача, но иногда требует немного практики.

Как приготовить рис для сушиКак приготовить рис для суши
Как приготовить рис для суши
Фото: 1MI

Вначале следует тщательно промыть рис, затем взять широкую кастрюлю и на дно положите пергамент, чтобы избежать пригорания. После этого высыпают рис и заливают холодной водой, чтобы она лишь слегка покрыла зерна.

Далее доводят воду до кипения на среднем огне, после чего накрывают кастрюлю крышкой и уменьшают огонь до минимума — рис будет уже не вариться, а пропариваться. Варить нужно около 40 минут — и получится отличный рис для суши.

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#Общество#Илья Протвинов#Вода#Рис#Приготовление#Кастрюля#Микроволновка#Сковорода#Мультиварка
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