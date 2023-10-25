Копайгородский: К 2030 году завершится технически возможная газификация Сочи

По его мнению, сегодня Сочи является одним из самых популярных российских курортов и в этом году снова бьет рекорды по количеству отдыхающих. С начала года Сочи посетили уже более 6,4 млн гостей. Это на 3 процента больше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс».