Копайгородский: К 2030 году завершится технически возможная газификация Сочи

Posted 25 октября, 06:04
Published 25 октября, 06:04
Modified 25 октября, 06:12
Updated 25 октября, 06:12
По его мнению, сегодня Сочи является одним из самых популярных российских курортов и в этом году снова бьет рекорды по количеству отдыхающих. С начала года Сочи посетили уже более 6,4 млн гостей. Это на 3 процента больше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс».
Глава города отметил, что безопасность жителей и комфорт гостей в течение всего летнего периода обеспечивал оперативный штаб. Кроме того, в городе был развернут аппаратно-программный комплекс «Купол».
Продолжается масштабная работа по реконструкции знаковых для курорта здравниц: санатория «Волна», пансионата «Кристалл», гостиницы «Приморская», санатория «Белые ночи».
В 2023 году в Сочи число компаний малого и среднего бизнеса выросло на 1,8 тысячи. Это в два с лишним раза больше, чем за весь прошлый год. Теперь их 37 тысяч.
Копайгородский отметил, что ключевым федеральным проектом, который сегодня реализуется в городе, является программа комплексного развития Сочи до 2030 года. Инициатива, утвержденная Правительством РФ, включает ряд первоочередных мероприятий. Это обеспечение водой и канализацией участков, выделенных многодетным семьям, укрепление четырех километров береговой линии на максимально рисковых участках, строительство магистральных водоводов и канализационного коллектора.
По данным главы города, доля газифицированного жилого сектора составляет 84%. К 2030 году планируется полностью завершить технически возможную газификацию курорта. Мэр также добавил, что сегодня в городе каждый пятый автобус работает на метане.
До 2024 года в город поступит еще 51 автобус. В ближайшее время предстоит построить три новых газозаправочных комплекса. Помимо этого, сейчас в Сочи действует 29 автомобильных электрозаправочных станций. Ведется работа по заключению договоров на установку еще 16 таких объектов.
По словам Алексея Копайгородского, утверждение проекта нового генплана города намечено на 2023 год. Этот документ впервые социально ориентирован. В настоящее время в городе ведется строительство шести школ и трех детских садов, вводятся в эксплуатацию два стадиона, две спортивные, а также 15 воркаут-площадок.
Город вышел в лидеры среди крупных городов России по эффективности цифровой трансформации. Внедрение системы «Умный город» прежде всего ориентировано на улучшение качества жизни в городе, резюмировал глава Сочи.